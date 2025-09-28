Este viernes por la tarde se llevó a cabo un simulacro de incendio en la Unidad 9 de La Plata, con la participación de más de 100 personas privadas de libertad, personal penitenciario y bomberos del Cuartel de Villa Elvira. La práctica se desarrolló en el Pabellón 16 B y buscó poner a prueba, en tiempo real, la capacidad de respuesta frente a una emergencia.

A las 17.25 comenzó el ejercicio con la simulación de un foco ígneo en una celda. De inmediato, se activó el protocolo: los internos fueron evacuados de manera ordenada hacia el patio bajo la custodia de una veintena de agentes, mientras se daba aviso a los bomberos. En menos de tres minutos arribaron al lugar las dotaciones de Villa Elvira, que junto a la Brigada Penitenciaria contra Incendios desplegaron mangueras, lanzas, máscaras y equipos estructurales completos para sofocar las llamas.

El procedimiento formó parte del segundo simulacro anual de la Unidad 9 y tuvo como objetivo capacitar tanto al personal como a las personas privadas de libertad. También permitió articular la coordinación entre las distintas áreas del penal —Seguridad Exterior, Asistencia y Tratamiento, Sanidad, Brigada contra Incendios, Grupos GIE y Grupo Canes— para optimizar tiempos y roles ante una situación real.

La actividad fue supervisada por el jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, Xavier Areses; el subdirector general de Seguridad, Saúl Rojas; el jefe del Complejo Penitenciario La Plata, Pablo Oberti; y el director de la Unidad 9, Cristian Marchesi, entre otras autoridades.

Una práctica obligatoria

Todas las cárceles bonaerenses cuentan con Brigadas Penitenciarias Contra Incendios (BPCI), integradas por personal capacitado en dos niveles de instrucción intensiva y con actualizaciones permanentes. Además, según el Manual Institucional de Lucha contra Incendios y el Memorando N° 110/19, cada unidad penitenciaria debe realizar al menos dos simulacros de evacuación al año.

Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que conduce Juan Martín Mena, destacaron la importancia de estas prácticas tanto para la seguridad del personal como para la de los internos. “Son acciones de vital importancia para estar preparados y actuar con eficacia en caso de una emergencia real”, remarcaron.