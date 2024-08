El joven atleta oriundo de Suipacha y nacido en Mercedes, Elian Larregina, sigue soñando con una medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024. Este lunes, el protagonizó una destacada actuación en el repechaje de los 400 metros libres, clasificando a las semifinales y manteniendo vivas sus esperanzas de podio.

En una carrera marcada por la sorpresa, solo tres atletas completaron el repechaje. Larregina, con un tiempo de 45.36 segundos, superó al francés Gilles Biron (45.87) y al brasileño Lucas Carvalho (46.25). El hecho inusual se dio porque el resto de los competidores fueron descalificados.

El atleta argentino Elián Larregina ganó su repechaje en los 400 metros llanos y se clasificó para las semifinales.



Los #JuegosOlímpicos de #París2024 los vivís en https://t.co/fnEKkuadQ9 pic.twitter.com/meX3Ljn7Vb — TVP (@TV_Publica) August 5, 2024

Larregina, de 24 años, había tenido una actuación menos destacada en su serie previa, donde terminó en sexto lugar con un tiempo de 47.80 segundos, situándose 37° en la clasificación general. Sin embargo, en el repechaje, el suipachense demostró su capacidad para mejorar su actuación.

Tras la primera carrera, Larregina había manifestado algunos problemas que infuyeron en su desempeño. “No me sentí cómodo, a partir de los 100 metros iba muy forzado. Son los nervios, no es una excusa, pero me ganó la ansiedad. Ahora toca borrar lo que hice hoy y a pensar en mañana”, comentó el argentino.

Con esta nueva oportunidad en las semifinales, Larregina tendrá la ocasión de demostrar su verdadero potencial. La competencia se reanudará este martes a las 14:35 (hora argentina), y el suipachense estará enfocado en mejorar su marca y avanzar en la lucha por una medalla olímpica.

#Atletismo 🏃🏻‍♂️ ¡Elián Larregina ganó su serie de repechaje, con 45.36, y es semifinalista en los 400 metros! 🔥#EquipoARG 🇦🇷 #ArgentinaEnParís2024 pic.twitter.com/IA4ayjuzZG — Comité Olímpico ARG (@PrensaCOA) August 5, 2024