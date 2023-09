Por Gabriela Edith Lorenzo

En el periodo con mayor inflación en los últimos 32 años, en la ciudad de La Plata, una cooperativa de 56 miembros le da a sus clientes precios accesibles para que puedan seguir llenando sus carritos. Santiago Brito, quién forma parte de la Cooperativa Supermercado La Amistad desde hace 14 años, en diálogo con LaNoticia1.com cuenta cómo una cooperativa puede decirle no al cartel empresarial y no sólo mantener las góndolas llenas sino además a precios competitivos.

En un contexto en el que se pone en discusión el rol del Estado, el relato de Santiago invita a reflexionar sobre el poder de las grandes cadenas alimenticias y la importancia no sólo del control, sino de la regulación fehaciente del precio de los productos. Ante el monopolio del sistema de producción, el cooperativismo resultó no sólo la salida, sino una propuesta superadora ante la especulación empresarial. La historia detrás de la firma que le dijo No a La Serenísima y siguió vendiendo leche larga vida abasteciéndose con una fábrica de lácteos de Navarro.

¿Cómo empezó la cooperativa y cómo está organizada actualmente?

Esto es un emprendimiento familiar que arrancó en 2004 con 8 socios fundadores y hoy somos 56. Era un local chiquito de poquitos metros cuadrados, se fue comprando a los vecinos, y se fue expandiendo continuamente porque siempre tuvo esta política de precios muy bajos. Todos los miembros, hasta el presidente, trabajamos y estamos organizados con escalas de empleo de comercio, un poquito más arriba siempre porque tenemos la posibilidad de acordarlo, y vamos sacando los retornos mensuales que son como nuestros salarios; a fin de año se hace el balance y se hace el retorno total y se capitaliza siempre una parte.

Cooperativa de Trabajo Limitada La Amistad.

¿Cómo hace La Amistad para seguir expandiéndose y vendiendo barato en plena crisis?

Esto de que no haya un dueño que se lleve el capital y todo se recapitaliza en el supermercado, nos ha permitido crecer hasta en épocas de macrismo. En épocas de bajo consumo compramos un predio para nosotros, la idea con este depósito es eliminar intermediarios, comprar mayor volumen, lograr mejor precio para el super y a la vez poder abastecer, a muchos clientes que tenemos que también son comercios de cercanía o de la periferia de la ciudad, que compran al precio final del supermercado y después a eso le agregan una cadena de remarques.

Supermercado La Amistad está ubicado en barrio La Loma en La Plata.

Ya tenemos tres o cuatro camiones propios, dos o tres camionetitas, la idea es poder abastecer directamente a los comercios con un precio aún mejor que el precio de góndola de consumidor final, siempre en esta misma movida de cuanto más consumo haya, cuanto más vendamos más podemos ganar en precio y más vamos a vender, es un circuito en el que tratamos de mantener por eso también estas promociones . Nosotros buscamos mucho precio, el gran secreto del super es trabajar en la compra, no comprar Luqueti porque hay un distribuidor de Luqueti para decirte una marca, si no buscar dónde está más barato el precio de Luqueti y bueno vamos a buscarlo allá y vamos a tenerlo más bajo que el resto. Hay como una obsesión en esa parte, pero es nuestro motor, claro, es lo que nos mantiene así en funcionamiento.

Contame un poco de las promos de precios y de su clientela

Las promociones con la Cuenta DNI son distintas a la de otros bancos que es mitad y mitad, en cambio Cuenta DNI, de este 30% que ofrece sólo un 5% le sacan a la cooperativa, que en realidad a los comercios más chicos no, generalmente Cuenta DNI se hace cargo del porcentaje total de devolución al cliente, nosotros porque ya pasamos determinado monto. Y todo lo que no tenemos en oferta o en promociones le hacemos un 20% en línea de cajas y después a eso se le suma el reintegro y se hace diferencia, por eso viene mucha gente. Tenemos un público fanático como que agarra sentido de pertenencia al toque con la cooperativa, se nota mucho, cuando alguien salta como en la publicación de hoy que uno dice: “Son peronchos que no quieren vender La Serenísima”, y saltan 25 a defender. Y nosotros no tenemos inversiones en publicidad, la gente nueva que llega es por el boca en boca.

Posteo en el Instagram de Supermercado La Amistad.

¿Observaron una baja en el consumo?

Nosotros no notamos una baja, siempre vamos del lado de arriba de los promedios porque la gente, en estos contextos, se acerca incluso más, a veces por comodidad no te cruzás la ciudad para comprar más barato, pero en estas fechas que hay devaluación, viene a llenar el carrito acá como la primera opción después de los mayoristas, incluso nosotros todo el tiempo tratamos de tener algo más bajo que los mayoristas y la gente lo percibe.

Precios en góndola el 06/09/2023.

Precios en góndola el 06/09/2023.

Su motor son los precios bajos, ¿Cómo hicieron para sostenerlos después de las PASO?

Lo que se hace es, bueno vamos a cubrirnos, la especulación juega un rol fundamental en los precios, vamos a aumentar los precios porque después cómo lo compras de nuevo, que también hay que bancar, es la realidad de cada uno. Nosotros tratamos de sostener el precio, compramos a 60 días a esto y le estamos ganando esto, y lo bancamos hasta que se termine el stock y cuando lo compremos de vuelta lo remarcamos. Así que constantemente hay una búsqueda del precio porque ya tenemos el circuito armado como para no tener que remarcar en caso de estos cimbronazos así.

Qué pasó con La Serenísima, ¿Les dijeron vamos a aumentar tanto y dejaron de comprar?

Peor, la primera vez nos enteramos cuando llega la factura y nos avisan que se sacan las bonificaciones. Ellos tienen una manera de facturar históricamente que es con un precio de lista y bonificaciones, el artículo te lo venden a $500, menos el 30% al lado. Inmediatamente después de las PASO y con el cambio de moneda, sacan esas bonificaciones. Ya había aumentado el 15, que nosotros todavía no lo habíamos volcado, entonces teníamos que aumentar el 15, más el 30 y a la vez le autorizan un 5% más; ahí es cuando decidimos no comprar más porque era un impacto muy grande.

El 23 de agosto la Cooperativa anunció que dejaba de comprar a La Serenísima.

Además, hay un montón de empresas que aumentaron entre el 10 y el 15%, o nos dejaron hacer pedido, casi por dos semanas más, al precio anterior a las PASO, o sea que bancamos así, con las empresas que estaban haciendo un esfuerzo por mantener, nos pareció que la empresa formadora de precios, la que más espalda tiene, la que tiene el monopolio de todos los lácteos de la Argentina sacude a casi un 50% de una, así que dijimos bueno, no vamos a comprar más.

No las podíamos tener a la venta porque nos la vendía a nosotros más caras de lo que la podíamos vender en la góndola, un aumento que los tenemos que absorber porque estamos comprometidos a poner a un determinado precio que está congelado en Precios Justos el artículo en la góndola. Bueno, ya no lo estaban respetando con la leche 1 y 2 de la cadena. Y reemplazamos la leche con Yatasto que es una cooperativa de Navarro que tiene productos de una calidad impresionante. A nosotros siempre nos gusta tener una larga vida de cabecera que se venda mucho y por suerte es una cooperativa la que está vendiendo. El que termina eligiendo es el consumidor y no hemos notado una disminución en venta, así que la gente también sabe que hay vida después de La Serenísima, que puede darse la oportunidad de probarlos, y ver que hay opciones de calidad sin este mensaje atrás de “te aumento el 50% porque soy el más grande”.

Lácteos Yatasto es una PyME láctea familiar ubicada a 13 km. de la ciudad de Navarro.

¿Los Precios Justos los tiene que sostener el vendedor pero no así el distribuidor?

El Estado no ha encontrado herramientas, nosotros estuvimos reunidos con todo el equipo de Tombolini (secretario de Comercio de Nación) en el trimestre anterior. Tombolini incluso hizo una conferencia de prensa con nuestro mensaje directo, después se lo demonizó y se terminó tergiversando su mensaje: Tombolini contra los pequeños supermercados. Porque es así, Precios Justos es el precio congelado de determinados artículos y por fuera de eso solo pueden aumentar el 5% todo el resto de los productos. Bueno, eso no pasa, nosotros acá tenemos cambio de listas hasta quincenales. O sea, nosotros vamos absorbiendo esos aumentitos en el precio justo y ellos asumiendo que pertenecen a otro canal de ventas, son supermercaditos, así que a ustedes les seguimos aumentando. Y todo lo que congelaban en las grandes cadenas lo iban aumentando en todo el resto de los supermercados más chicos. No es verdad que no todos los supermercados más chicos pertenecen al programa, pero a los que pertenecen al programa igual no nos respeta.

¿Por qué decís que se tergiversó lo que dijo el secretario de Comercio?

Tombolini da la conferencia de prensa y muestra: “Mirá, la inflación sigue subiendo porque las marcas no respetan", él quería mostrar dónde estaba el problema, pero no hubo soluciones concretas, solo lo describió y bueno, después el monopolio de la información se ocupó de militar el mensaje contrario al que estaba dando y de decir “Tombolini en contra de los pequeños comerciantes”, pero no se le agarró con nosotros, está diciendo de lo que nos quejamos, pero bueno, quedó ahí lamentablemente esto. Nosotros creíamos que desde la secretaría de Comercio se iba a tomar alguna medida, pero hay un tema de correlación de fuerzas en la que gana La Serenísima, no hubo acciones concretas, en principio no son más que multas a la empresa por tantos millones y te mandan el mensajito del equipo de la Secretaría, mira multamos, si pero a mi la leche me sigue viniendo más arriba de lo que la puedo vender.

Nota de diario Clarín del 14/04/2023.

Y la Serenísima hace cuentas y ¿le conviene más pagar la multa?

Con ARCOR pasa lo mismo, tiene listas quincenales y hablando informalmente te dicen: "Si nosotros nos metemos con ARCOR, te frenan el cartón de toda la cadena de producción de la Argentina". Bueno te muestra la fuerza que tiene esas dos ó tres empresas que manejan todos los alimentos, que manejen el cartón, que manejen todo el sistema de producción y hasta que no tengamos a alguien que se anime a dar esa batalla, vamos a estar medio en la misma.