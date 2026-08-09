Navarro
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"Arrancamos el 2025 haciendo obra pública": Katopodis recorrió avances en la Casa de la Provincia en Navarro
La polémica por el convenio del IOMA en Navarro llegó a la Legislatura: ahora el PRO le exige explicaciones a Kicillof
Tensión en el HCD de Navarro: concejales interpelaron al intendente Diz y cuestionaron el convenio con IOMA
Revuelo en el Concejo Deliberante de Navarro: Un concejal abandonó Unión por la Patria y formó su bloque unipersonal
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Un auto y un camión chocaron de frente en la ruta 41: Los bomberos cortaron el coche para rescatar a 3 mujeres
El gobierno bonaerense oficializó hoy la designación de ocho jueces de paz: Quiénes son y a dónde fueron asignados
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