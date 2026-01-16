El temporal en Pinamar anegó calles, volteó árboles, hizo volar objetos y hasta inundó un supermercado
Entre las localidades afectadas están Cariló y Valeria del Mar. No se reportaron heridos pero sí destrozos.
En Pinamar, el intenso temporal que se produjo en la tarde de este jueves, provocó fuertes ráfagas de viento, caída de árboles y anegamientos por la abundante lluvia caída en un corto periodo de tiempo.
Las rachas de viento eran tan intensas que un usuario publicó el video de un carro de comida de vendedor ambulante rodando por la playa.
En Valeria del Mar, algunos autos quedaron bajo el agua tras el temporal ya que se inundó la avenida Espora, calle principal de la localidad. Los Bomberos Voluntarios debieron asistir a varios conductores que fueron sorprendidos por el anegamiento durante el diluvio, informó el medio Bibo.
Un supermercado en la localidad de Cariló también se vio afectado por la abundante cantidad de lluvia.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión