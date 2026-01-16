En Pinamar, el intenso temporal que se produjo en la tarde de este jueves, provocó fuertes ráfagas de viento, caída de árboles y anegamientos por la abundante lluvia caída en un corto periodo de tiempo.

Ads

Las rachas de viento eran tan intensas que un usuario publicó el video de un carro de comida de vendedor ambulante rodando por la playa.

⛈Temporal en Pinamar | Por las ráfagas de viento, se voló un carrito de comidas de un vendedor ambulante



📹Power Pinamar pic.twitter.com/Byw6VUDa7y — LaNoticia1.com (@lanoticia1) January 15, 2026

En Valeria del Mar, algunos autos quedaron bajo el agua tras el temporal ya que se inundó la avenida Espora, calle principal de la localidad. Los Bomberos Voluntarios debieron asistir a varios conductores que fueron sorprendidos por el anegamiento durante el diluvio, informó el medio Bibo.

Ads

Un supermercado en la localidad de Cariló también se vio afectado por la abundante cantidad de lluvia.

Ads