El defensor de 38 años, flamante refuerzo de River, comunicó la decisión de retirarse de la Selección argentina con un mensaje en Instagram acompañado de un video. “Hoy me toca escribir las palabras más difíciles de toda mi carrera”, escribió el oriundo de El Talar, partido de Tigre.

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Otamendi disputó 134 partidos y marcó 8 goles con la Albiceleste desde su debut en 2009. Campeón del mundo en Qatar 2022 y referente del ciclo de Lionel Scaloni, el central construyó una trayectoria de 17 años que lo convirtió en uno de los zagueros más regulares de la historia del seleccionado.

La derrota frente a España en la final del Mundial 2026 fue su último partido con la camiseta argentina. Otamendi ingresó a los 44 minutos del primer tiempo en lugar del lesionado Licha Martínez.

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“No fue el resultado que queríamos, pero me voy con la cabeza en alto de que este grupo lo intentó hasta el último segundo”, puso en su mensaje. “Soñé de muy chico vestir la camiseta de la Selección Argentina. Fue el privilegio más grande que me dio el fútbol. La defendí con el alma, con orgullo y con la responsabilidad de saber lo que significa para millones de argentinos”, repasó el exjugador de Manchester City y Benfica, entre otros clubes.

El mensaje también incluyó un reconocimiento a su forma de vivir cada partido. “Me despido con la tranquilidad de haberlo dejado todo. Nunca me guardé una gota de esfuerzo, nunca dejé de creer y nunca dejé de sentir esta camiseta como el mayor honor de mi vida”, afirmó Otamendi, antes de dedicar unas líneas al público.

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“Gracias al hincha argentino. Gracias por el amor incondicional, por cada bandera, por cada canción, por acompañarnos en los buenos momentos y, sobre todo, en los más difíciles”, les dijo, y luego agradeció a su familia: “Fueron mi refugio en cada caída y mi fuerza en cada desafío. Soportaron las distancias, las ausencias, las lágrimas y las frustraciones. Este camino jamás lo recorrí solo; cada paso lo dimos juntos”.

Hacia el cierre, Otamendi dejó palabras para los futbolistas que seguirán representando al país. “Nunca dejen de creer. Habrá golpes que parecerán imposibles de superar, pero esta camiseta siempre recompensa a quienes la defienden con humildad, sacrificio y amor”, escribió. Y se despidió con una frase que resume lo que sintió durante casi dos décadas: “Hoy me despido de la Selección Argentina, pero con un orgullo inmenso por haber representado a mi país. Porque los títulos quedan en la historia, pero el amor por estos colores dura para toda la vida. Gracias, Argentina. Gracias por dejarme cumplir el sueño de ser campeón del mundo y de vestir la camiseta más hermosa del mundo. Hasta siempre, Selección”.