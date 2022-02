Empresas relacionadas

El presidente de YPF, Pablo González, aseguró este sábado que "la clave es la explotación racional, equilibrada y respetando las normas medioambientales, pero buscando energía para el desarrollo del país", en referencia a la exploración offshore en el Mar Argentino. "El petróleo y el gas son un bien estratégico nacional, y el gas es la energía de la transición, y la transición energética la vamos a financiar explotando racionalmente los recursos", sostuvo.

"Ha habido una resistencia a hacer ensayos de exploración, no de perforación, eso es llamativo. Yo soy de la provincia de Santa Cruz y vivo en frente de las plataformas. YPF tiene plataformas de exploración en el estrecho de Magallanes desde hace 50 años que generan unos 24 millones de m3 día de gas, que es el equivalente al 78% del consumo residencial del país", señaló el titular de YPF en declaraciones brindadas durante una entrevista en radio AM750.

"Ese gas, lo consumen también los ambientalistas que fueron a quejarse a las playas de Mar del Plata y lo consume el juez que hizo lugar al amparo presentado por algunas ONGs y apareció después festejando con los abogados ambientalistas", disparó González en referencia a Santiago Martín, el juez federal marplatense que la semana pasada había dejado en suspenso el avance de la prospección sísmica a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata.

González recordó que "el offshore se desarrolla en la Argentina hace mucho tiempo. Lo que pasa es que como se desarrolla en el sur del país y muchos no se habían dado por notificados". Y explicó: "Esto puede resultar muy beneficiosa para la matriz energética nacional. En la Argentina no hemos tenido derrames como los que fueron noticia en Perú. La mayoría de los derrames en el mundo, son por malas operaciones de los barcos que transportan crudo, no por las plataformas".

Por último, el presidente de YPF subrayó que la compañía "hace mucho por la transición energética" y avanza hacia "energías limpias". E informó que "la Argentina tiene la segunda reserva de gas no convencional del mundo, la cuarta de petróleo no convencional del mundo". La clave es la explotación racional, equilibrada y respetando las normas medioambientales, pero buscando energía para el desarrollo del país. El petróleo y el gas son un bien estratégico nacional", concluyó.