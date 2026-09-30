La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires dio un paso fundamental para el sector hípico al convertir en ley el proyecto que integra formalmente la actividad del trote al marco regulatorio provincial. Esta medida modifica el artículo 1 de la Ley 13.253, permitiendo que tanto el entrenamiento como las competencias hípicas oficiales de esta disciplina queden bajo una normativa clara y unificada.

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¡Tenemos Ley del Trote! 🐎👏



Después de años de trabajo junto a la comunidad trotera, la Legislatura bonaerense incorporó al Trote a la Ley del Turf.



Esta Ley reconoce oficialmente una actividad que forma parte de nuestra historia, nuestra identidad y de la vida de miles de… pic.twitter.com/O0inoHhic6 — Avelino Zurro (@ARZurro) September 29, 2026

La iniciativa, que recibió sanción definitiva tras su tratamiento legislativo, busca establecer un esquema de ordenamiento integral para una actividad que moviliza a miles de personas en todo el territorio bonaerense. Con esta modificación, se pretende dotar de seguridad jurídica a los distintos actores que participan diariamente en el ecosistema de los caballos de carrera.

El diputado pehuajense Avelino Zurro, autor del proyecto, destacó durante la sesión la importancia de esta regulación para el funcionamiento de los hipódromos oficiales. Según explicó el legislador, la nueva ley abarca aspectos críticos como la organización de las competencias, la gestión del juego, las transmisiones y, fundamentalmente, la situación de los trabajadores y trabajadoras que sostienen la actividad.

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El impacto económico del trote es uno de los ejes centrales de la nueva normativa. Al respecto, Zurro subrayó la cadena de valor que se genera alrededor de esta práctica hípica, la cual involucra a una amplia gama de profesionales y servicios especializados que ahora contarán con un marco legal más robusto.

"Detrás del trote están los criadores, los cuidadores, los veterinarios, quienes venden los insumos, los serradores, el que amansa, está todo el funcionamiento del hipódromo general", sostuvo el legislador durante su intervención en el recinto.

La formalización de esta actividad no solo impacta en los hipódromos, sino que alcanza a toda la cadena productiva vinculada a la cría y el entrenamiento de equinos. Al integrar el trote a la Ley 13.253, la provincia de Buenos Aires busca profesionalizar el sector y garantizar que las condiciones laborales y operativas se ajusten a los estándares de la actividad hípica oficial, promoviendo así un desarrollo sostenible para todos los actores involucrados en el ámbito provincial.

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