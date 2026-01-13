Bastián Jerez, de 8 años, resultó gravemente herido tras chocar a bordo de un UTV (vehículo todoterreno) en Pinamar. El último parte médico brindado por el hospital municipal indicó su complicado estado de salud y por qué no está en condiciones de ser trasladado a un centro de mayor complejidad.

El chico se encuentra bajo asistencia respiratoria mecánica e inestabilidad hemodinámica. Al momento del ingreso, se constató una hemorragia intraabdominal, motivo por el cual fue intervenido quirúrgicamente de urgencia.

"Durante el procedimiento se evidenció rotura hepática y compromiso de grandes vasos, realizándose packing para contención de la hemorragia. En el transcurso de la cirugía se efectuó la transfusión de cuatro unidades de glóbulos rojos y plasma”, detallaron.

Luego de la operación, permaneció internado en Unidad de Terapia Intensiva (UTI) con persistencia de inestabilidad hemodinámica y, en la jornada de este martes, ante el escenario presentado, el servicio de cirugía decidió su reingreso a quirófano.

En esta ocasión, explicaron que se realizó el recambio del packing de contención hepática y que la exploración quirúrgica resultó negativa para sangrado activo. Actualmente, el paciente continúa internado en estado crítico en la UTI y aún no se encuentra en condiciones de ser trasladado.

“En cuanto su condición clínica lo permita y ante la mínima estabilidad que garantice un traslado seguro, se evaluará de manera inmediata su derivación a un centro de mayor complejidad. Por el momento, continúa sin criterios para traslado”, comunicaron.

El hecho: la asistencia de una médica de vacaciones que bajó a ayudar

En tanto que la municipalidad de Pinamar, publicó un comunicado en el que informó que este lunes (12 de enero), alrededor de las 20:00, se produjo un siniestro vial en la zona de la Frontera de Pinamar, que involucró a vehículos tipo UTV y una camioneta. “Como consecuencia del impacto, varias personas resultaron heridas, entre ellas niños”, aclaró.

“Desde el primer momento, en el lugar estaban desplegados operativos preventivos y se activó la asistencia de emergencia para ordenar la zona garantizar la seguridad y permitir el trabajo de los equipos de salud. El personal interviniente realizó la primera asistencia y se dispuso el traslado inmediato de los heridos al sistema sanitario”, comentaron.

En ese contexto, el niño que revestía mayor gravedad debió ser reanimado por una médica pediatra oriunda de la provincia de Tucumán, Melina María Santillán, que se bajó del vehículo desde donde se estaba retirando del lugar.

📢 PINAMAR: DESCONTROL POR LAS PICADAS EN "LA FRONTERA"



Un menor de 8 años resultó herido y lucha por su vida.



Habla la médica que lo asistió.



👉 Seguí en #ArrancaLaTardeEnA24 pic.twitter.com/qq33KYZa2Y — A24.com (@A24COM) January 13, 2026

Según contó debió practicarle RCP (reanimación), hasta que llegó una ambulancia con oxígeno para la asistencia en la emergencia.

También ingresaron al sistema de salud dos niñas de 7 y 9 años. Una de ellas presento lesiones leves, mientras que la otra sufrió un traumatismo facial y una fractura maxilar, por lo que fue derivada en ambulancia al Hospital Interzonal materno-infantil de Mar del Plata para continuar con atención especializada.

Por último se indicó que “como parte de las actuaciones correspondientes, se están realizando las pericias y evaluaciones de rigor para establecer con precisión coma ocurrió el siniestro y determinar responsabilidades”. “Estas diligencias incluyen entre otros aspectos, la verificación de condiciones de conducción, posibles controles de alcoholemia, y el cumplimiento de medidas de seguridad cama el uso del cinturón, sistemas de retención infantil y demás elementos obligatorios”, se explicó.

"Es importante aclarar que, el accidente ocurrió dentro de un predio de propiedad privada, es decir, fuera del corredor seguro y fuera del espacio público habilitado. El punto donde se produjo se ubica aproximadamente a 1,5 km hacia el interior desde el limite del área publica, en un sector conocido como “la tercera olla”, concluyó.