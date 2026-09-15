Claudio Tapia, presidente de la AFA, informó que Lionel Messi fue invitado a jugar un amistoso el próximo 6 de octubre en la Argentina para despedirse oficialmente de la Selección argentina.

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La decisión se tomó tras una charla con el técnico Lionel Scaloni, según explicó el propio Tapia en un mensaje dirigido a los hinchas.

El homenaje será el 6 de octubre, en la cancha de River, en el marco del amistoso frente al conjunto de Benín.

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Además, Tapia anunció que fueron invitados los campeones del mundo que compartieron el plantel con Messi durante el Mundial de Qatar 2022.

La intención es que puedan acompañar al capitán junto a sus familias en una jornada que la AFA proyecta como un homenaje a una de las figuras más importantes de la historia del fútbol argentino.

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En tanto que desde AFA se aclaró que Messi así como Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso "acudirán para participar del último amistoso del día 6 de octubre". En tanto, los jugadores convocados del medio local se darán a conocer el viernes.

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