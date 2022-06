Un hombre de 41 años está imputado de triple homicidio calificado: Lo acusan de haber provocado intencionalmente la muerte de su madre, su hermano y su hija con discapacidad, de 10 años.

Se trata de Damián Grottini, un vecino de San Nicolás que finalmente dio su versión y afirmó: “No tengo nada que ver. Soy inocente".

Asimismo apuntó contra la fiscal y dijo: "Me culpa de ser un asesino serial, ella dijo que no tenia dudas" y denunció: "Nadie escucha ni ve ni me escucha a mi ni a mis defensores".

"Son todas mentiras. Soy inocente", reiteró en un video publicado por el diario local El Norte.