Un colectivo de la Línea 3 que se dirigía al barrio Campanilla, en Merlo, se convirtió en escenario de un violento altercado cuando dos hombres comenzaron a discutir en los asientos del fondo y terminaron a las trompadas.

El hecho fue registrado en un video compartido en redes sociales, donde se observa a un hombre de campera beige empujando a otro de campera negra, quien aparentemente estaba bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia.

Mientras ambos forcejeaban, el resto de los pasajeros les pedía a los gritos que dejaran de pelear. La mayoría de los reproches fueron contra el de campera negra, acusado de molestar al resto de los usuarios.

Pese al caos, el colectivo no se detuvo. Varias personas le reclamaron al chofer que abriera las puertas para que los hombres se bajaran, pero el vehículo continuó su recorrido.

En medio de los gritos, se escucha al pasajero de campera beige recriminar: “¡Vos estás molestando a la gente, ustedes están faltándoles el respeto!”. Finalmente, tras varios segundos de tensión, el hombre que había originado el disturbio terminó pidiendo disculpas.

