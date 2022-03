Con más de 100 cortes en diferentes ciudades de todo el país, esta semana se llevó a cabo un Acampe Piquetero Nacional, una protesta que duró dos días y cuyo fin fue reclamar subas en los planes sociales y rechazar por “insuficiente” el aumento anual de 40 por ciento que el Gobierno, los empresarios y las dos centrales obreras fijaron para el salario mínimo, vital y móvil.

Los piqueteros no alineados con el oficialismo encabezaron cortes en 113 ciudades, aunque el foco del conflicto fue en la Ciudad de Buenos Aires. Fue justo en el centro porteño donde militantes del Polo Obrero indicaron que el slario mínimo "es un miseria y está muy por debajo de los niveles de indigencia": "Con esete monto no podemos garantizar una comida al día".

A este lugar se acercó un móvil del canal A24, donde uno de los cronistas protagonizó una acalorada discusión con una de las manifestantes. La mujer entrevistada se llamaba Viviana, contó los motivos de la protesta y reclamó trabajo genuino. Sus respuesta hizo enojar al periodista Fabián Rubino, que le recriminó: "usted le está empiojando la vida a millones de personas".

"Vinimos a decirle al presidente que con 16 mil pesos no podemos vivir. Tengo 52 años y no consigo trabajo. No quiero que me digan piquetera vaga. Quiero un trabajo genuino pero no se consigue", había comenzado a decir la mujer quien reclamó ser recibida por el Ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta. Pero prejuicioso, el cronista contestó: "Usted lo votó seguramente".

La nota fue subiendo de temperatura hasta que todo se transformó en gritos. "¿Vos me estás haciendo una entrevista o viniste a cuestionarme?", lanzó ofuscada la manifestante. "Sí, más o menos. Porque usted debería ir a reclamar donde corresponde y no cortar el tránsito", reprochó Rubino. Por la pelea debieron intervenir los conductores Robertito Funes y Mariana Contartessi.

Luego del escándalo al aire, desde las redes sociales del Polo Obrero salieron a bancar a la piquterera. "La compañera Vivi del Polo Obrero de Hurlingham le da una clase política, moral y revolucionaria al imbécil y provocador 'periodista' de América", publicaron en Facebook. El video provocó cientos de comentarios a favor y en contra de la piquetera en las redes sociales.