La presentación del nuevo libro de Javier Milei, llevado a cabo anoche en el Luna Park, no solo se destacó por la masiva asistencia y el entusiasmo de la militancia, sino también por un curioso episodio que rápidamente se viralizó en las redes sociales. En la previa del evento, un joven oriundo de Vicente López fue entrevistado en televisión y sorprendió a todos con sus declaraciones.

En un estadio con entradas agotadas y a plena capacidad, Milei no solo presentó su libro sino que también cantó en vivo, rodeado de un desfile de personalidades y miembros de su Gabinete. La militancia acompañó con cánticos picantes dirigidos contra la ex presidenta Cristina Kirchner y el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, marcando el tono confrontacional del evento.

Encuentran en la puert del Luna Park a la persona MAS SANA del país, esta persona no conoce la maldad pic.twitter.com/vtGZmfUzjS — Bel Bozzolo (@bel_bozzolo) May 22, 2024

Desde el mediodía del miércoles, miles de personas se congregaron en las inmediaciones del Luna Park con la esperanza de obtener el remanente de tickets para el evento nocturno. La expectación y el fervor eran palpables entre los seguidores de Milei.

En medio de este clima de efervescencia política, un joven de Vicente López, entrevistado por TN, capturó la atención del notero y de las redes sociales. A pesar de estar presente en un acto de Milei, el joven confesó ser kirchnerista y explicó su presencia de una manera poco usual. “Vengo de Vicente López. Vine a ver con unos amigos el despliegue pero yo no soy libertario. Me gusta hacer tours políticos y todo eso, nada más, pero no soy libertario. Fui a ver a Moreno, fui a ver a Cristina, fui también a la Feria del Libro a ver gente de Milei con un amigo”, declaró.

Sus declaraciones continuaron, subrayando la importancia de la diversidad de perspectivas: “Nosotros vamos a todos los actos, nos divertimos y también observamos. Está bueno, a ver, tampoco hay que ser tan sesgado y mirar a un solo lugar. Qué sé yo, la experiencia es buena y sana. Creo que es sano para la democracia y todo”.

El video de esta entrevista se viralizó rápidamente en las redes sociales, generando tipo de opiniones por la actitud abierta del joven. Su enfoque de asistir a diversos actos políticos, independientemente de su propia ideología, fue visto por muchos internautas como un ejemplo positivo de participación democrática y curiosidad intelectual.