“Nuestro mensaje a estas organizaciones es el siguiente: no se equivoquen, con nosotros nunca podrán. En la Nueva Argentina no hay espacio para la violencia armada. Si proceden serán enfrentados con todo el peso de la ley”, indicaron en Twitter desde la cuenta Ofician del Presidente, compartido por el propio Javier Milei y Patricia Bullrich.

“El crimen no paga ni pagará jamás en nuestro gobierno. No será rentable ser delincuente. El que las hace las paga. Y de ahí no nos vamos a mover” añadieron.

“El video, que ya está circulando en redes sociales y medios de comunicación, constituye una clara amenaza terrorista que pretende infundir terror en la población y en las autoridades electas democráticamente. Desde el inicio de nuestra gestión, asumimos la responsabilidad de implementar una nueva doctrina de seguridad: el que las hace, las paga. Este enfoque es el que ha permitido reducir en un 80% los homicidios en la ciudad de Rosario, y generar pérdidas multimillonarias para los narcotraficantes que habían tomado control de la ciudad”, continuaron.

"Estamos trabajando con el Ministerio de Seguridad de la Nación, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, y todos los organismos y agencias que deben garantizar la Seguridad Nacional, para encontrar a estos terroristas y llevarlos ante la Justicia”, concluyeron.

En el video viral se ven cuatro personas encapuchadas y con armas de guerra que apuntan directamente contra Bullrich y Pullaro, y aseguran que van a comenzar a “tirar muertos”.