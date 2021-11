Macri y Petrillo compartieron un encuentro en el restaurante "Pozos Garage" donde conversó con vecinos y comerciantes locales sobre la situación que atraviesa el municipio y sus expectativas para las elecciones del domingo.

En este marco, el Intendente de Vicente López manifestó que no hay una razón objetiva que defina porque San Martín no pueda estar mejor. "En Vicente López no hay petróleo, la diferencia es el trabajo que realizamos en la gestión, eso lo ve el vecino e inspiramos a los privados a asentarse".

Por su parte, el candidato Petrillo sostuvo: "Hace 10 años en San Martín se repiten las mismas recetas, y el vecino dijo basta. En San Martín crece todo el tiempo la inseguridad, no invierten en seguridad ni en tecnología para combatir esta problemática. El chorro en San Martín encuentra un lugar amigable para delinquir".