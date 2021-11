Los candidatos a diputados nacionales por Juntos, Diego Santilli y Facundo Manes, estuvieron en la cuarta y séptima sección electoral en lo que se enmarca la última semana de campaña para las elecciones del 14 de noviembre.

En Pehuajó los postulantes del espacio opositor compartieron un café con vecinos. En tanto que en 9 de Julio recorrieron parte de la ciudad y repitieron un encuentro con vecinos junto al intendente Mariano Barroso y candidatos locales. Lo mismo que en Olavarría con el jefe comunal Pro Ezequiel Galli y su lista.

"Estamos trabajando por tener esos cinco senadores que necesitamos para que podamos cambiar las mayorías en el Senado, para tener ese diputado nacional más que necesitamos que seguramente vamos a conseguir acá en la provincia de Buenos Aires para ser la primera minoría en el Congreso", dijo Santilli.

A lo que agregó: "Y así de una vez por todas poder sancionar el Código penal, reformar el Código procesal penal, sancionar una ley de emergencia educativa y la ley de empleo joven para empezar a crear trabajo en el sector privado".

"Empezar a construir juntos un camino que no va a ser sencillo, que no es de la noche a la mañana, que no tiene soluciones mágicas, pero sí tiene un conjunto de personas que se comprometen, que se meten y que van a enfrentar esos problemas para salir adelante como sociedad y país", aseguró.

En tanto que Manes, sostuvo: "Yo creo que estamos acá para empezar una nueva experiencia: los argentinos tenemos una sola experiencia en las ultimas décadas, que es la decadencia. Y la idea es juntarnos, ampliar la coalición como bien decía Diego. Los partidos políticos y las coaliciones no tienen el derecho de vivir o existir si no se renuevan, si no se adaptan a la sociedad, a los nuevos tiempos, y pueden decaer o morir".

"Nuestro desafío - remarcó - es tener la identidad de cada uno, pero ampliando por un mismo valor de país, como decía recién el Colo, y la idea que venimos a proponer es una nueva experiencia, una experiencia de encaminarnos al progreso, al desarrollo, a un nuevo modelo de generar riqueza, y no a administrar pobreza".

Por su parte, Santilli hizó hincapié en que "nosotros estamos planteando un cambio de rumbo, que tiene que ver con mejorar la calidad educativa, recuperar nuestra identidad como argentinos, nuestros valores, la cultura del trabajo, el valor de la vida. El entender que los argentinos queremos ir de casa al trabajo, del trabajo a casa, sin tener miedo a que nos pase algo, eso es lo que nosotros estamos luchando por empezar a conseguir a partir de ahora con Facundo, Graciela, los intendentes y todos los candidatos de nuestro espacio en la provincia".

"Esto no va a ser sencillo - acotó Manes - , no va a ser de un día para otro, pero muchos argentinos por lo menos queremos antes de morirnos ver a nuestra Nación encaminada hacia el progreso, el desarrollo, y no más decadencia. Así que esta es la lucha de nuestras vidas. Estamos presentes, es momento de involucrarse, por eso le pedimos a todo Pehuajó o a toda la zona que nos apoyen, que vayan casa por casa a pedir el voto pero no para nosotros, para un nuevo rumbo de un país decadente de hace décadas, porque los argentinos somos más que esto".