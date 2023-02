La titular del PRO, Patricia Bullrich, una de las aspirantes a la Presidencia por Juntos por el Cambio, había asegurado que se debería enviar al Ejército a controlar la situación de seguridad en la ciudad de Rosario.

Florencia Arietto, con quien supo compartir espacio, salió a cuestionar esa decisión, y trajo a colación la muerte de Santiago Maldonado. "El Estado no puede ir dejando muertos en cada desalojo", sostuvo en declaraciones televisivas. Y añadió que gendarmería no tendría que haber perseguido a los manifestantes a campo abierto en aquella oportunidad en el sur (aunque rechazó las acusaciones del kirchnerismo, acerca del crimen de Maldonado a manos de las fuerzas de seguridad).

Luego se refirió a otro proceso de desalojo también llevado a cabo durante el Gobierno de Macri, cuando Bullrich era Ministra de Seguridad: "Hubo otro muerto en Villa Mascardi", dijo, en alusión al asesinato de Rafael Nahuel.

Y remató: "Los que hacemos seguridad tenemos que hablar con honestidad".

Rápidamente desde sectores afines al Gobierno salieron a levantar las declaraciones para enrostrárselas al macrismo. Y desde el sector del PRO que banca a Patricia Bullrich salieron a cruzar a Arietto.

"Conocí a Florencia Arietto cuando hacía campaña contra Cambiemos por cuenta de Sergio Massa. Debe haber bastantes registros de nuestras discusiones para el que quiera googlear. Después creí en su buena voluntad y su inocencia. Ya no", dijo el Diputado Nacional Fernando Iglesias.

A su vez, Silvina Giudici, ex funcionaria de Mauricio Macri, sostuvo en redes: "Un día Halcón, otro paloma. Piedra libre, para los que juegan de un extremo a otro sin ponerse colorados. Eso sí. No vale mentir. Recuerdo cuando pedías entrar con el ejército en Mascardi. Así no vale Florencia Arietto". Y adjuntó un video mostrando contradicciones de la abogada.