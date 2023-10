El Intendente de Berazategui y candidato a la reelección de Unión por la patria, Juan José Mussi, cerró la campaña en el Club Los Marinos.

“Hoy leía a otro candidato que decía ‘nosotros somos el futuro y Mussi es el pasado’. Y yo les digo: Soy el pasado, el presente y después del 22 de octubre, voy a ser el futuro”, recalcó Mussi ante funcionarios, otros candidatos y militantes.

El jefe comunal enfatizó: “A esos que me dicen que soy el pasado, sepan que estoy orgulloso de eso, porque nosotros los peronistas de Berazategui somos el pasado glorioso de esta ciudad. Pero también sepan que somos el presente comprometido, en el que caminamos de la mano junto al vecino para construir un mejor futuro”.

Por otro lado, Mussi señaló: “Hay que ir a buscar a los que no fueron a votar y hacerles saber que con la bronca no se construye. Hay que decirles que la bronca de no estar bien no los lleve a cometer un error que puede terminar con los derechos conquistados”. También pidió votar “la boleta completa”.

“A Insaurralde que se lo coman las ratas”

El jefe peronista de Berazategui fue muy duro con su par lomense en uso de licencia. “A Insaurralde que se lo coman las ratas, yo no salgo a defender al que no se lo merece. Nos quieren hacer cargo a todo el peronismo de lo que hace un peronista equivocado. Yo no me hago cargo de Insaurralde, ni de ninguno que se la haya llevado jorobado a la gente”.

“Defendamos al gobernador en eso… aunque no hace falta, la gente se dio cuenta. Pero tenemos que decir claramente que José López, es López, no es peronista, y que Martín Insaurralde, es Insaurralde y no es peronista, no nos tenemos que hacer cargo nosotros de aquellos que meten la mano en la lata”, concluyó.