El 72,9 por ciento del padrón de la provincia de Buenos Aires votó en las elecciones de hoy, que se desarrollaron con tranquilidad y sin contratiempos, según datos de la Justicia electoral.



En el principal distrito electoral del país, con 13.110.768 electores habilitados para votar, el comicio cerró a las 18 sin inconvenientes registrados en los 135 municipios bonaerenses.



Desde el Juzgado Federal de La Plata con competencia electoral N°1, a cargo de Alejo Ramos Padilla se precisó a Télam que votó el 72,9% del padrón, que reúne a unos 13.110.768 bonaerenses habilitados para votar, sin que se registraran incidentes ni demoras en la constitución de las mesas y agregaron que fue una jornada "sin contratiempos".

Axel Kicillof

El gobernador bonaerense y candidato a la reelección por Unión por la Patria (UxP), Axel Kicillof, sufragó a las 9.30 en la Escuela Superior de Sanidad "Floreal Ferrera", ubicada en calle 4 entre 51 y 53, de la ciudad de La Plata, hasta donde llegó acompañado por su esposa Soledad Quereilhac.



"Mi primer mensaje es que se avoquen todos a decidir a través de las urnas, es importantísimo votar por uno. En lo personal siempre es una alegría, lo hago con optimismo, sobre todo cuando habla el pueblo. Hay que votar con amor y felicidad, más allá de los mensajes de odio", expresó tras votar.



Pidió a los votantes que concurran a votar "con felicidad y amor, abrazando a los demás y pensando a los demás".

Néstor Grindetti

Por su parte, el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires de Juntos por el Cambio (JXC), Néstor Grindetti, consideró, tras votar en la mesa 911 de la escuela EP N°28/ES N°41 de de Lanús Oeste, que "esta elección va a ser más sencilla que la anterior" debido a que "hay muchas menos boletas" que en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

Rubén Sobrero

El candidato a gobernador por el Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), Rubén "Pollo" Sobrero, quien sufragó en el Instituto Corazón Eucarístico de Jesús de Haedo felicitó "a toda nuestra militancia por la gran campaña que hizo contra todos los aparatos patronales, a las y los trabajadores, a la juventud que nos acompañó, a las mujeres y disidencias, sabiendo que el apoyo que logremos será para enfrentar el mayor ajuste que preparan de la mano del FMI".

Carolina Píparo

La candidata a gobernadora por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza, Carolina Píparo, expresó que "estamos confiados, con gran expectativa y esperando que la gente vaya a votar y decida libremente que es lo que quiere" y enfatizó que "es importante poder elegir y lo tenemos que aprovechar".



Píparo, quien emitió su voto al mediodía en la mesa 31 de la Escuela 10 de La Plata, se pronunció para que estas sean las "últimas elecciones con boleta de papel" y que en los próximos comicios haya "boleta electrónica", dado que "hay muchas denuncias de boletas rotas o falta de boletas en todo el país".

Denuncias por irregularidades

Los representantes de Unión por la Patria (UxP) de La Plata denunciaron esta mañana la existencia de una serie de irregularidades reiteradas, dando forma a lo que según dicen "se trataría de una situación sistemática organizada por algunos de los espacios políticos que compiten en la categoría a intendente de la ciudad".



Según un comunicado, se ha verificado la existencia de boletas de UxP con siete cuerpos y no ocho como son originalmente, a las que se les ha cortado y extraído la categoría de intendente, que en el caso de La Plata lleva como candidato a Julio Alak, actual ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense.



También denunciaron que en las mesas de extranjeros se pudo observar que se están colocando boletas de ese espacio político en las que se presentan los tres cuerpos correspondientes a las categorías de elección nacional, que no cuentan para los ciudadanos de otras nacionalidades, dado que ellos solo pueden emitir sufragio válido para las categorías provinciales y locales.



Por su parte, el presidente de la UCR, Pablo Nicoletti, denunció una práctica sistemática de rotura de las boletas de Juntos por el Cambio en la categoría de intendente.



"Cuando ingreses al cuarto oscuro prestá atención que la boleta de Juntos contenga todas las nóminas de Patricia Bullrich como presidente a Julio Garro como intendente", pidió a través de sus redes sociales.



"Adulterar boletas del cuarto oscuro es una trampa de la vieja política", sentenció el presidente del Comité de la Unión Cívica Radical en La Plata.



Unos 13.110.768 bonaerenses estuvieron habilitados para participar en los comicios, en los que se eligió para presidente, gobernador, legisladores nacionales, diputados y senadores provinciales.



La atención de más de un tercio del padrón nacional está puesta en la elección de gobernador para la provincia de Buenos Aires, en la que Kicillof procura alcanzar un nuevo mandato al frente de la provincia en la que la instancia del balotaje no rige.



En los comicios bonaerenses se eligió, además de gobernador y vice, 35 diputados nacionales y tres senadores; un parlamentario del Mercosur; 135 intendentes; 46 diputados; 23 senadores bonaerenses; 1.097 concejales; y 401 consejeros escolares.