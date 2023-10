Gerardo Morales, presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) y el vice Martín Lousteau, anunciaron que el partido no apoyará a ningún candidato de cara al balotaje y plantearon duras críticas a Patricia Bullrich y Mauricio Macri.

En un comunicado difundido desde el Comité Nacional, señalaron que “los argentinos votaron, y son los únicos dueños de los votos. Ningún dirigente lo es. Cada uno de ellos decidirá en el balotaje por su preferencia” y agregaron que “la UCR no apoyará a ninguno de los dos candidatos. Ninguno de los dos garantiza un futuro de progreso para la Argentina”.

Puede interesarte

"Es una falta de respeto al radicalismo lo que hizo Patricia Bullrich. No se qué acuerdo habrá hecho con Milei. Yo la voté y no me representa lo que dijo", dijo Morales. "Con Milei y Bullrich está en peligro la patria", lanzó.

Gerardo Morales y Martín Lousteau

El titular de la UCR señaló, para ahondar en sus críticas: “Podría haber puesto la cara Mauricio, ¿no? Es el gran responsable de la derrota de JxC. Es patético”. “Dos personas no se llevan la coalición puesta, no rompimos ni queremos romper Juntos por el Cambio”, añadió.

Además Lousteau remarcó que "Bullrich y Macri decidieron abandonar JxC". “No vamos a participar de un gobierno kirchnerista”, enfatizó Lousteau.

La @UCRNacional no acompañará a ninguno de los dos candidatos en el ballotage.

Comparto el comunicado del partido. pic.twitter.com/wUcrxQUoaP — Martín Lousteau (@GugaLusto) October 25, 2023

Comunicado completo