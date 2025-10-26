La Cámara Nacional Electoral informó que, hacia las 12 del mediodía, el 23% del padrón nacional había emitido su voto en el marco de las elecciones legislativas de este domingo.

Ads

El nivel de participación registrado hasta ese horario es menor al de los comicios de 2021, cuando a la misma hora ya había votado el 30,4% de los ciudadanos habilitados. El dato podría anticipar una leve merma en la concurrencia a las urnas, aunque desde la Justicia Electoral recordaron que los porcentajes tienden a incrementarse significativamente durante las horas de la tarde.

La jornada electoral se desarrolla con normalidad en todo el país y, según lo previsto, los primeros resultados oficiales se conocerán a partir de las 21 horas.

Ads

Ads