Para lograr ingresar a la Cámara de Diputados, el umbral es del 3% de los votos válidos pero Fernando Burlando, de Propuesta Federal para el Cambio, quedó cuarto y por debajo de dicho piso.

Ads

El mediático letrado oriundo de La Plata apostó a una agenda de seguridad y justicia y sumado a su cara conocida le resultó para hacer una buena elección pensando en el futuro.

Por detrás de él quedó Florencio Randazzo, con 2,45%, Santiago Cúneo con 1,3% y Alberto Samid con 1,2%.

Ads

Puede interesarte

Ads