Elecciones 2025: Burlando sorprende con un cuarto lugar en Provincia pero no llega al umbral para ser electo
El abogado mediático quedó en cuarto lugar con 232 mil votos lo que representa un 2,8 %.
Para lograr ingresar a la Cámara de Diputados, el umbral es del 3% de los votos válidos pero Fernando Burlando, de Propuesta Federal para el Cambio, quedó cuarto y por debajo de dicho piso.
El mediático letrado oriundo de La Plata apostó a una agenda de seguridad y justicia y sumado a su cara conocida le resultó para hacer una buena elección pensando en el futuro.
Por detrás de él quedó Florencio Randazzo, con 2,45%, Santiago Cúneo con 1,3% y Alberto Samid con 1,2%.
