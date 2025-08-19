Desde el jueves 21 de agosto se capacitará a las autoridades de mesa de manera presencial para los comicios a realizarse el próximo 7 de septiembre.

Ads

Esto ocurrirá para los 135 municipios de la provincia de Buenos Aire, programa formativo que tiene como finalidad preparar a quienes tendrán la responsabilidad de ejercer la presidencia de cada una 38.788 urnas que estarán diseminadas en el territorio.

Las capacitaciones se llevarán a cabo hasta el 5 de septiembre, que será un complemento de la modalidad virtual que ya está disponible. Las mismas se cumplirán en espacios como sedes universitarias u espacios públicos provinciales o municipales.

Ads

La formación de las autoridades de mesa es fundamental para garantizar un desarrollo adecuado y transparente de la jornada electoral. Los ciudadanos designados podrán inscribirse en las capacitaciones presenciales a través de https://capacitacionelectoral.gob.ar seleccionando “Autoridades de Mesa – Provincia de Buenos Aires” y posteriormente “Capacitación Presencial”. Además, tendrán la opción de acceder a https://www.padron.gob.ar/cne_turnos para consultar los cursos disponibles por municipio.

Previamente, la Justicia Electoral de la provincia está notificando por correo electrónico a quienes han sido designados como autoridades. Estas percibirán $ 40 mil por ejercer el cargo y otros $ 40 mil por realizar el curso.

Ads

Además, se señaló que la misma modalidad será repetirá para las elecciones nacionales del 26 de octubre, donde se implementará por primera vez la Boleta Única Papel (BUP).