Elecciones 2025 en Hurlingham: Pese a la mala elección de Somos, Zabaleta celebró ingresar al Concejo con 2 bancas
La lista del exintendente duplicó los números de Somos para legislador, en el distrito que respaldó a Fuerza Patria.
‘Juanchi’ Zabaleta volvió a marcar presencia en Hurlingham con la lista local de Somos Buenos Aires, que le permitió colocar dos concejales en el Concejo Deliberante.
Con el resultado obtenido, ingresarán al recinto Zabaleta y Micaela Navill, consolidando así un bloque propio con representación legislativa.
Fuerza Patria ganó la elección con 43,2%, seguido de La Libertad Avanza con 29,7y en tercer lugar quedó Somos con 16,5%.
El dato más relevante fue el corte de boleta. Mientras la candidatura provincial de SOMOS tuvo una performance mucho más baja (11%), en Hurlingham la nómina de Zabaleta sacó unos 5 mil votos más y mostró la capacidad del ex intendente para sostener un caudal propio en su distrito.
Tras conocerse los resultados, Zabaleta agradeció el respaldo de los vecinos y destacó el sentido político de la elección: “Hoy los bonaerenses hablaron con claridad: le dijeron basta a Milei y se pusieron espalda con espalda con el gobernador para defender a la Provincia de la locura del gobierno nacional”.
El ex intendente también felicitó a Axel Kicillof y Gabriel Katopodis por su victoria provincial, y a la candidata Florencia Lampreabe por su triunfo en Hurlingham. Además, resaltó el acompañamiento recibido: “En Hurlingham nuestra lista local hizo una tremenda elección, empujada por el cariño de nuestros vecinos y con el acompañamiento de dirigentes comprometidos con su gente. Gracias, gracias y gracias a todos por la confianza”.
