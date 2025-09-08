‘Juanchi’ Zabaleta volvió a marcar presencia en Hurlingham con la lista local de Somos Buenos Aires, que le permitió colocar dos concejales en el Concejo Deliberante.

Ads

Con el resultado obtenido, ingresarán al recinto Zabaleta y Micaela Navill, consolidando así un bloque propio con representación legislativa.

Fuerza Patria ganó la elección con 43,2%, seguido de La Libertad Avanza con 29,7y en tercer lugar quedó Somos con 16,5%.

Ads

El dato más relevante fue el corte de boleta. Mientras la candidatura provincial de SOMOS tuvo una performance mucho más baja (11%), en Hurlingham la nómina de Zabaleta sacó unos 5 mil votos más y mostró la capacidad del ex intendente para sostener un caudal propio en su distrito.

Tras conocerse los resultados, Zabaleta agradeció el respaldo de los vecinos y destacó el sentido político de la elección: “Hoy los bonaerenses hablaron con claridad: le dijeron basta a Milei y se pusieron espalda con espalda con el gobernador para defender a la Provincia de la locura del gobierno nacional”.

Ads

El ex intendente también felicitó a Axel Kicillof y Gabriel Katopodis por su victoria provincial, y a la candidata Florencia Lampreabe por su triunfo en Hurlingham. Además, resaltó el acompañamiento recibido: “En Hurlingham nuestra lista local hizo una tremenda elección, empujada por el cariño de nuestros vecinos y con el acompañamiento de dirigentes comprometidos con su gente. Gracias, gracias y gracias a todos por la confianza”.

Puede interesarte