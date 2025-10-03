Elecciones 2025: “Estamos por fuera de los extremos", dijo López, de Coalición Cívica, en una visita a Lomas de Zamora
El candidato a diputado nacional Juan Manuel López planteó que quieren "representar a esa sociedad que necesita una opción seria y coherente". Va en alianza con un sector del radicalismo que la brindó su apoyo.
El primer candidato a diputado nacional de la Coalición Cívica ARI por la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel López, mantuvo un conversatorio en la Universidad de Lomas de Zamora y visitó una escuela y una sala de primeros auxilios de este partido bonaerense.
“Vamos a defender el esfuerzo que vienen haciendo los argentinos y también que el Estado se ocupe de lo esencial como la salud, la justicia y la educación”, expresó López y agregó que le “preocupa" que "empeore el Congreso".
En ese sentido, planteó: "Teníamos que presentar una alternativa para la gente que no quiere votar a LLA ni al kirchnerismo. Nosotros no tenemos miedo de controlar y no queremos poner palos en la rueda”.
“Estamos por fuera de los extremos y queremos representar a esa sociedad que necesita una opción seria y coherente”, aseguró.
Del encuentro en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLZ, participaron las candidatas a diputadas nacionales que integran la lista Elsa Llenderrozas (UCR) y Maricel Etchecoin (CC ARI) y el concejal de Lomas de Zamora, Jorge Villalba. Previamente, los candidatos visitaron la sala de primeros auxilios Dr. Ricci y la Escuela Media 6.
“Hay mucha gente que no quiere votar ni a La Libertad Avanza ni al kirchnerismo. Nuestra opción es la de los que saben legislar, los que podemos poner límites sin obstruir y al mismo tiempo construir futuro”, manifestó el jefe del bloque de la Coalición Cívica que busca renovar su banca en las elecciones del 26 de octubre.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión