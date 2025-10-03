El primer candidato a diputado nacional de la Coalición Cívica ARI por la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel López, mantuvo un conversatorio en la Universidad de Lomas de Zamora y visitó una escuela y una sala de primeros auxilios de este partido bonaerense.

“Vamos a defender el esfuerzo que vienen haciendo los argentinos y también que el Estado se ocupe de lo esencial como la salud, la justicia y la educación”, expresó López y agregó que le “preocupa" que "empeore el Congreso".

En ese sentido, planteó: "Teníamos que presentar una alternativa para la gente que no quiere votar a LLA ni al kirchnerismo. Nosotros no tenemos miedo de controlar y no queremos poner palos en la rueda”.

“Estamos por fuera de los extremos y queremos representar a esa sociedad que necesita una opción seria y coherente”, aseguró.

Del encuentro en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLZ, participaron las candidatas a diputadas nacionales que integran la lista Elsa Llenderrozas (UCR) y Maricel Etchecoin (CC ARI) y el concejal de Lomas de Zamora, Jorge Villalba. Previamente, los candidatos visitaron la sala de primeros auxilios Dr. Ricci y la Escuela Media 6.

“Hay mucha gente que no quiere votar ni a La Libertad Avanza ni al kirchnerismo. Nuestra opción es la de los que saben legislar, los que podemos poner límites sin obstruir y al mismo tiempo construir futuro”, manifestó el jefe del bloque de la Coalición Cívica que busca renovar su banca en las elecciones del 26 de octubre.