Juan Grabois confirmó que será candidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires en las elecciones del 26 de octubre y que intentará hacerlo dentro de Unión por la Patria.

Sin embargo, aclaró, en caso de no lograr los acuerdos con el resto de los sectores del peronismo para encabezar una lista de unidad, el dirigente político y social competirá por afuera en otra alianza.

“Si se logra una unidad razonable, que haya un programa político, y si traen a un candidato dentro de la alianza que mida mejor que yo, no tengo ningún problema en bajarme”, indicó en diálogo con la radio Splendid AM 990. "Pero yo no los vi, peleando contra Milei como nosotros, no los vi”, insistió Grabois.

Consultado acerca de si competirá dentro de Unión por la Patria o por afuera, el líder de Patria Grande no dio definiciones, si bien dio a entender que le gustaría hacerlo dentro de la alianza del justicialismo.

“No sé la alianza, no entiendo cómo va a ser. Nosotros conformamos un partido político nacional que es Patria Grande y una plataforma que es Argentina Humana. Ese espacio hoy está dentro de Unión por la Patria, porque es la oposición a Milei”, afirmó.

Y agregó: “Nosotros pensamos que hay una primera tarea que es oponernos a Milei y derrotarlo”.

Además, señaló que no está de acuerdo con el desdoblamiento electoral en ninguna provincia y que eso conlleva a un proceso de “balcanización” por lo que “no hay un proyecto de país”.