La Junta Nacional Electoral del distrito bonaerense aprobó la incorporación de plantillas en braille y audio guías complementarias para que las personas con discapacidad visual puedan votar de forma autónoma y secreta con la Boleta Única de Papel (BUP).

La medida, formalizada mediante un acta firmada por las máximas autoridades judiciales electorales de la Provincia, busca garantizar el pleno ejercicio del derecho al sufragio en condiciones de igualdad, en cumplimiento de la Constitución Nacional, la ley electoral y los tratados internacionales sobre derechos humanos.

Quienes voten en la octava sección, correspondiente a la Ciudad de La Plata, y otros Municipios de la tercera sección como Ensenada, Ensenada, Berisso, Magdalena, Punta Indio, Lobos, Cañuelas y Brandsen tendrán disponible una plantilla en cada escuela, por lo que simplemente deberán pedirla al delegado a cargo de la elección en esa escuela.

El dispositivo fue diseñado por la asociación civil Tiflonexos, organización especializada en accesibilidad, y consiste en una plantilla perforada que se coloca sobre la boleta. Las inscripciones en braille indican la ubicación de cada casillero, permitiendo identificar mediante el tacto las distintas agrupaciones políticas.

En la parte superior, la plantilla incluye un código QR que, al ser escaneado, activa una audioguía con la descripción de los partidos y los primeros cinco candidatos de cada lista, siguiendo el mismo orden que en la boleta.

La Junta Electoral también aprobó un protocolo de asistencia para que las autoridades de mesa y delegados orienten a los votantes con discapacidad visual. Este procedimiento asegura que la persona pueda familiarizarse con la plantilla y emitir su voto sin ayuda directa, preservando la confidencialidad.

La iniciativa se enmarca en la campaña “Voto sin barreras”, impulsada por Tiflonexos, que promueve la autonomía de las personas ciegas o con baja visión en los procesos electorales.

Una vez finalizada la jornada, las plantillas serán recuperadas para su reutilización y evaluación. La Junta Electoral solicitará un informe sobre la experiencia de uso, con el objetivo de ampliar esta herramienta en futuras elecciones.