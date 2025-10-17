La segunda candidata a Diputada Nacional de La Libertad Avanza por la Provincia de Buenos Aires, Karen Reichardt, aseveró este jueves que el electorado opositor que responde a sectores peronistas y kirchneristas “tiene una enfermedad mental”, continuando con una histórica seguidilla de mensajes discriminatorios y ofensivos.

Además, en declaraciones radiales dijo que los libertarios perdieron las legislativas del 7 de septiembre “porque hay un chip muy difícil de cambiar, que tiene que ver con la batalla cultural”.

Y ahondó: “Son personas que no tienen la capacidad de ver otra mirada. No es que piensan distinto. Es un tema cultural que lo tienen adentro”.

Por último, trató de aminorar sus declaraciones y se desdijo: "No dije enfermos mentales, dije enfermedad. Es como una manera de decir cuando tenés una enfermedad en la cabeza, un chip".

"ENFERMOS MENTALES"



Porque la vedette Karen Reichardt, ahora candidata de LLA, consideró que todos los que no la votan padecen una enfermedad mental. pic.twitter.com/98cBt1uWJb — Tendencias ARG (@porqtendenciaa) October 16, 2025

