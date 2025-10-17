Elecciones 2025: Karen Reichardt trató de "enfermos mentales" a quienes no la votan
Con polémicas declaraciones, la candidata libertaria en la Provincia se refirió a los electores opositores a la administración Milei. “Son personas que no tienen la capacidad de ver otra mirada. No es que piensan distinto. Es un tema cultural que lo tienen adentro”, dijo la ex vedette devenida en política.
La segunda candidata a Diputada Nacional de La Libertad Avanza por la Provincia de Buenos Aires, Karen Reichardt, aseveró este jueves que el electorado opositor que responde a sectores peronistas y kirchneristas “tiene una enfermedad mental”, continuando con una histórica seguidilla de mensajes discriminatorios y ofensivos.
Además, en declaraciones radiales dijo que los libertarios perdieron las legislativas del 7 de septiembre “porque hay un chip muy difícil de cambiar, que tiene que ver con la batalla cultural”.
Y ahondó: “Son personas que no tienen la capacidad de ver otra mirada. No es que piensan distinto. Es un tema cultural que lo tienen adentro”.
Por último, trató de aminorar sus declaraciones y se desdijo: "No dije enfermos mentales, dije enfermedad. Es como una manera de decir cuando tenés una enfermedad en la cabeza, un chip".
