“La alianza La Libertad Avanza es mucho más que un acuerdo electoral, es la confirmación de que ningún interés personal ni político está por encima de nuestro compromiso con el futuro de los argentinos”, sostuvo Karina Milei tras sellar un pacto con Mauricio Macri de cara a las nacionales de octubre.

“Ambos estamos convencidos de que la Argentina necesita sostener y profundizar el camino que emprendió con éxito el Presidente Javier Milei en diciembre del 2023. La base de este acuerdo es el compromiso innegociable de nuestros representantes en el Congreso a la hora de defender el plan económico y dar la batalla cultural, cada vez que la historia lo requiera, hasta el 2027", añadió la hermana del Jefe de Estado.

Además, remarcó que la prioridad es derrotar al kirchnerismo. “Nada es más importante que defender el rumbo. No vamos a permitir que recuperen poder los que quieren volver a destruir el país”, dijo .

“Gracias al equipo del PRO, a Mauricio Macri, y a Cristian Ritondo. Vamos a transformar la Argentina”, concluyó la secretaria general de la Presidencia.

Desde el macrismo amagaron con resistirse al acuerdo, ya que desde La Libertad Avanza concedían pocos lugares en las nóminas e incluso impusieron el nombre, pero finalmente cedieron, quedando al borde de la disolución como partido.

