De cara a los comicios del 26 de octubre, el Ministerio Público Fiscal habilitó canales online y presenciales para recibir denuncias por faltas o delitos electorales en todo el país.

Ads

Puede interesarte

La Fiscalía Nacional Electoral, a cargo del fiscal federal Ramiro González, recordó que la ciudadanía puede denunciar irregularidades a través del portal denunciaselectorales.mpf.gov.ar, de alcance nacional.

El sistema permite reportar situaciones que obstaculicen el desarrollo de las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre o vulneren los derechos políticos de los votantes.

Ads

La Fiscalía Nacional Electoral es responsable de promover y defender los valores democráticos, garantizando la transparencia del proceso y el respeto a los derechos políticos de los ciudadanos y las agrupaciones políticas. En virtud de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (N° 27.148), la dependencia vela por el normal desarrollo de los comicios y la investigación de posibles delitos o contravenciones.

Ads

Cómo denunciar irregularidades

Además del portal web, las denuncias pueden presentarse de forma presencial en la sede de la fiscalía (Avenida Comodoro Py 2002, 5° piso, ala río, Ciudad Autónoma de Buenos Aires), de lunes a viernes entre las 7.30 y las 13.30.

Durante el fin de semana electoral —sábado 25 y domingo 26—, funcionará una guardia especial de 8 a 20.

También se habilitaron los siguientes canales de contacto:

Teléfonos: (011) 4314-2908 / 4314-2943 / 4893-6622

Ads

Correo electrónico: [email protected]

Qué conductas son consideradas faltas o delitos electorales

El Código Nacional Electoral distingue entre faltas (art. 71) y delitos (arts. 129 a 144). Entre los principales figuran: