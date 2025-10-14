La Junta Nacional Electoral del distrito Buenos Aires resolvió que los afiches que estarán en las cabinas de votación no deberán imprimirse, tras el pedido de reimpresión de La Libertad Avanza.

Esto se suma al rechazo previo que recibió de la Cámara Nacional Electoral para volver a imprimir las boletas únicas que se utilizarán en la provincia.

La Junta -integrada por el juez Alejo Ramos Padilla, el presidente de la Cámara Federal, Jorge Di Lorenzo, y la presidenta de la Corte provincial, Hilda Kogan- sostuvo que "aun cuando el pedido —formulado de modo tardío— se limite a la reimpresión de afiches, su cumplimiento resulta materialmente imposible en el estado actual del proceso electoral".

Entre otros motivos, se menciona que los bolsines destinados a cada una de las mesas de votación para el 26 de octubre que contienen los afiches de listas completas junto con las boletas únicas, y demás útiles, "ya se encuentran armados, controlados, y prontos para su distribución, incluso en muchos casos ya fueron despachados hacia los centros de distribución regionales".

Todo el procedimiento de reimpresión y distribución afectaría directa de la trazabilidad del material electoral. De lo expuesto, surge que "no se trata, entonces, de una cuestión de conveniencia o de costos, sino de una imposibilidad material: las condiciones temporales y logísticas ya no permiten retrotraer etapas concluidas sin poner en riesgo la transparencia y regularidad del proceso electoral".

