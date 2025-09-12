La Cámara Nacional Electoral ordenó que se modifique el lugar de los candidatos de Fuerza Patria en la Boleta Única de Papel (BUP) para las próximas elecciones nacionales en la provincia de Buenos Aires.

El tribunal aceptó un planteo de la agrupación que lleva como primer candidato a diputado nacional a Jorge Taiana. El partido político que estaba a su lado en la boleta (Liber.ar) tenía el mismo color y eso podía confundir al votante.

Al ser una única boleta los lugares donde se ubican los partidos políticos se sortean. En el caso de la BUP en la provincia de Buenos Aires, Fuerza Patria quedó en el cuarto lugar y la agrupación "Liber.ar" en el tercero.

Liber.ar y Fuerza Patria estaban juntos. Ahora FP pasa a la séptima columna

El peronismo pidió cambiar el lugar porque el color que lo identifican -el blanco- podía confundir al votante con el de Liber.ar, que es el gris que le tocó de la propia boleta porque el partido no eligió uno propio. El planteo fue rechazado por la Junta Electoral Nacional de la provincia de Buenos Aires.

El tribunal explicó que los colores pueden diferenciarse y que no posibilidad que el votante se confunda. El kirchnerismo apeló el fallo.

"Mediante las regulaciones acerca de asignación de colores a las agrupaciones políticas, lo que en definitiva se procura es evitar la confusión en el electorado y asegurar que entre las distintas agrupaciones haya una nítida diferenciación que permita a los sufragantes distinguir claramente entre las diferentes opciones", señalaron los jueces de la Cámara Electoral, Alberto Dalla Vía, Daniel Bejas y Santiago Corcuera, en su resolución a la que accedió Clarín.

Los camaristas si entendieron que los colores de ambos partidos "resultan similares" y que eso puede confundir al electorado.