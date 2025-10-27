Elecciones 2025: La Libertad Avanza se impuso en Esteban Echeverría, la tierra de Gray que quedó tercero con su lista
Es uno de los dos distritos en los que ganaron los violetas en el segundo cordón del conurbano sur. El otro fue Cañuelas.
El espacio La Libertad Avanza se impuso en el municipio de Esteban Echeverría, en la tercera sección con 58 mil votos lo que representó 36,1 %.
En segundo lugar quedó Fuerza Patria quedó con 44 mil, y el 27,7% de los votos. Recién en tercer lugar aparece el local, Fernando Gray, con su lista de Alianza Unión Federal con 34 mil votos que representan el 21%.
Además, LLA se imponía en todos los circuitos del municipio.
