El espacio La Libertad Avanza se impuso en el municipio de Esteban Echeverría, en la tercera sección con 58 mil votos lo que representó 36,1 %.

Ads

En segundo lugar quedó Fuerza Patria quedó con 44 mil, y el 27,7% de los votos. Recién en tercer lugar aparece el local, Fernando Gray, con su lista de Alianza Unión Federal con 34 mil votos que representan el 21%.

Además, LLA se imponía en todos los circuitos del municipio.

Ads

Puede interesarte

Puede interesarte

Ads