Clarisa Armando, concejal electa de Gesell en la elecciones del 7 de septiembre por La Libertad Avanza, destacó la contundencia del resultado electoral en su distrito y en todo el país.

ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA

9.135 (50,19 %)

9.135 (50,19 %) ALIANZA FUERZA PATRIA

6.227 (34,21 %)

“Felicito a todos los que dejaron todo en la cancha”, expresó, subrayando el esfuerzo de los candidatos y equipos que participaron en la elección. Cabe mencionar que en aquellas legislativas bonaerense también había ganado LLA, en un municipio que es gobernado por el intendente peronista Gustavo Barrera.

La dirigente sostuvo que el mensaje de los votantes fue claro: “El resultado fue contundente: los geselinos y todo el país hablaron claro”.

Armando resaltó el papel de la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza, señalando que “demuestra que la gente decidió ponerle fin al modelo kirchnerista que frenó el crecimiento y las oportunidades”.

Finalmente, la dirigente instó a consolidar esta nueva etapa política: “Ahora empieza una nueva etapa: ampliar este espacio, sumar a todos los que creen que este es el camino para cambiar Gesell y la Argentina”.

