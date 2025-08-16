Tras lo que fue el fracaso del intento de unir a las diferentes expresiones de la izquierda trotkista y anticapitalista en el cierre de alianzas, Manuela Castañeira lanzó su candidatura a Diputada Nacional por la Provincia de Buenos Aires junto a una nueva generación de referentes de la izquierda que competirá en las elecciones nacionales de Octubre en más de la mitad del país.

Ads

Las listas de Castañeira y el Nuevo MAS están conformadas “por trabajadores docentes, no docentes, obreros industriales, de la salud, repartidores por aplicación, referentes de la juventud y el movimiento feminista y pondrán en el centro de la campaña las necesidades de las mayorías sociales”, detallaron.

“Milei lleva el país a un estallido social. Hay mucha bronca entre las mayorías sociales que no llegan a fin de mes y que recurren al pluriempleo y al endeudamiento mientras los ricos se dan la gran vida. En esta campaña vamos a poner en el centro los reclamos de les trabajadores, comenzando por la necesidad de un salario mínimo que parta de 2 millones de pesos, y que eleve asimismo el piso de las jubilaciones, en el marco de un programa anticapitalista para salir de la crisis”, afirmó Castañeira.

Ads

La referente de la izquierda continuó: “La profundidad de la crisis abre un debate de perspectivas. Sectores de la base del peronismo empiezan a mirar hacia la izquierda hartos del manejo de rosca del PJ y ante la vergonzosa pasividad de la dirigencia peronista y su falta de alternativa. Este malestar se profundiza, incluso entre otros sectores políticos, ante la proliferación de funcionarios que se presentan a elecciones y que no van a asumir si son electos”.

“Salimos a la cancha con una nueva generación de referentes de la izquierda que está lista para renovar a la izquierda, lo que es fundamental para lograr su unidad frente al lamentable divisionismo que impone el FITU. Con este gran equipo vamos a recorrer la provincia de Buenos Aires y el país acercando nuestro Manifiesto Anticapitalista, un programa global para salir de la crisis que incluye también la ruptura de las relaciones con el FMI y el no pago de la estafa de la deuda externa”, finalizó.

Ads

Lista completa

1 Castañeira, Manuela

2 Ramat, Juan Cruz

3 Álvarez, María Paz

4 Correa, Lucas

5 Yapura, Soledad

6 Pascuan, Marcos

7 Abal, Paula

8 Hidalgo Robles, Leandro

9 Colodro, Karina

10 Ayala, Jorge

11 Robles, Graciela

12 Díaz, Facundo

13 Dopazo, Andrea

14 Manini, Ramiro

15 Faganello, Natalia

16 Raggio, Facundo

17 Gómez, Laura

18 Almada, Emilio

19 Nuñez, Karen

20 Caviedes, Benjamin

21 Vecchio, Emma

22 Wasserman, Maximiliano

23 Camara, Lucía

24 Martinez, Sergio "Manteca"

25 Rojas, Paula

26 Mugueta, Miguel Ángel

27 Mac Dermott, Evelyn

28 Martinez, Eduardo

29 González, Florencia

30 Lasa Matteucci, Jaime

31 Benitez, Florencia

32 Juarez, Gustavo

33 Carneiro, Sofía

34 Schmale, Alejandro

35 Nuñez, Andrea