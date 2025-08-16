Elecciones 2025: La lista del Nuevo MAS para Diputados con Manuela Castañeira a la cabeza
El espacio propone la necesidad de un salario mínimo que parta de 2 millones de pesos, y que eleve asimismo el piso de las jubilaciones.
Tras lo que fue el fracaso del intento de unir a las diferentes expresiones de la izquierda trotkista y anticapitalista en el cierre de alianzas, Manuela Castañeira lanzó su candidatura a Diputada Nacional por la Provincia de Buenos Aires junto a una nueva generación de referentes de la izquierda que competirá en las elecciones nacionales de Octubre en más de la mitad del país.
Las listas de Castañeira y el Nuevo MAS están conformadas “por trabajadores docentes, no docentes, obreros industriales, de la salud, repartidores por aplicación, referentes de la juventud y el movimiento feminista y pondrán en el centro de la campaña las necesidades de las mayorías sociales”, detallaron.
“Milei lleva el país a un estallido social. Hay mucha bronca entre las mayorías sociales que no llegan a fin de mes y que recurren al pluriempleo y al endeudamiento mientras los ricos se dan la gran vida. En esta campaña vamos a poner en el centro los reclamos de les trabajadores, comenzando por la necesidad de un salario mínimo que parta de 2 millones de pesos, y que eleve asimismo el piso de las jubilaciones, en el marco de un programa anticapitalista para salir de la crisis”, afirmó Castañeira.
La referente de la izquierda continuó: “La profundidad de la crisis abre un debate de perspectivas. Sectores de la base del peronismo empiezan a mirar hacia la izquierda hartos del manejo de rosca del PJ y ante la vergonzosa pasividad de la dirigencia peronista y su falta de alternativa. Este malestar se profundiza, incluso entre otros sectores políticos, ante la proliferación de funcionarios que se presentan a elecciones y que no van a asumir si son electos”.
“Salimos a la cancha con una nueva generación de referentes de la izquierda que está lista para renovar a la izquierda, lo que es fundamental para lograr su unidad frente al lamentable divisionismo que impone el FITU. Con este gran equipo vamos a recorrer la provincia de Buenos Aires y el país acercando nuestro Manifiesto Anticapitalista, un programa global para salir de la crisis que incluye también la ruptura de las relaciones con el FMI y el no pago de la estafa de la deuda externa”, finalizó.
Lista completa
1 Castañeira, Manuela
2 Ramat, Juan Cruz
3 Álvarez, María Paz
4 Correa, Lucas
5 Yapura, Soledad
6 Pascuan, Marcos
7 Abal, Paula
8 Hidalgo Robles, Leandro
9 Colodro, Karina
10 Ayala, Jorge
11 Robles, Graciela
12 Díaz, Facundo
13 Dopazo, Andrea
14 Manini, Ramiro
15 Faganello, Natalia
16 Raggio, Facundo
17 Gómez, Laura
18 Almada, Emilio
19 Nuñez, Karen
20 Caviedes, Benjamin
21 Vecchio, Emma
22 Wasserman, Maximiliano
23 Camara, Lucía
24 Martinez, Sergio "Manteca"
25 Rojas, Paula
26 Mugueta, Miguel Ángel
27 Mac Dermott, Evelyn
28 Martinez, Eduardo
29 González, Florencia
30 Lasa Matteucci, Jaime
31 Benitez, Florencia
32 Juarez, Gustavo
33 Carneiro, Sofía
34 Schmale, Alejandro
35 Nuñez, Andrea
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión