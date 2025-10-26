Verónica Magario emitió su voto en el Instituto Educacional Almafuerte, ubicado en San Justo, y tras ello subrayó la importancia de la participación ciudadana en las elecciones.

“Estamos asistiendo a una jornada democrática que va a decidir muchísimo cómo continúa este país”, destacó la vicegobernadora. Asimismo, resaltó que es fundamental que la sociedad siga manifestándose en las urnas para garantizar el rumbo futuro de la nación. “En mi distrito y en la provincia, la gente ha salido a votar. En La Matanza cerca del 50% ha votado”, señaló pasadas las 15 horas.

Consultada sobre el reclamo de diálogo al gobierno nacional formulado por el gobernador Axel Kicillof, la vicegobernadora se refirió a la posibilidad de recibir un llamado del presidente Javier Milei. “Calculo que mi teléfono el presidente no lo tiene, pero lo puede encontrar fácilmente porque estoy en la presidencia del Senado bonaerense. Lo que sí sería importante es que encuentre el teléfono de todos los argentinos”, expresó.

Magario también aprovechó la ocasión para agradecer a las autoridades de mesa y fiscales que están trabajando en las elecciones, destacando su rol en la instrucción a los ciudadanos sobre el uso de la nueva boleta única.

“Hoy se tiene que manifestar la sociedad, y tanto los gobiernos provinciales como el gobierno nacional tenemos que escuchar a nuestra sociedad”, concluyó la vicegobernadora.

