Con el slogan estrenado en La Matanza, “kirchnerismo nunca más”, Javier Milei encabezará este jueves desde las 18.00 el acto del desembarco libertario en La Plata, de cara a la recta final de la campaña bonaerense.

Ads

El Presidente llegará a la capital provincial acompañado por funcionarios de su gabinete, candidatos y autoridades partidarias.

La actividad servirá para impulsar la campaña de cara a las elecciones del 7 de septiembre, pero también para iniciar el proceso de los comicios legislativos nacionales, que tendrán lugar el 26 de octubre.

Ads

Según dijo Milei días atrás, en un encuentro con militantes, las votaciones venideras “podrían significar el fin del kirchnerismo". En este sentido, para La Libertad Avanza la Provincia de Buenos Aires es la madre de todas las batallas en ambas elecciones.

Ads