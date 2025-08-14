Elecciones 2025: Milei encabeza acto en La Plata para apuntalar la campaña libertaria en la Provincia
A semanas de los comicios bonaerenses, el Presidente se mete de lleno en el proceso proselitista. Este jueves encabezará un acto en el club Atenas junto a funcionarios del gabinete nacional y candidatos. El 7 de septiembre "podría significar el fin del kirchnerismo”, dijo el mandatario libertario días atrás.
Con el slogan estrenado en La Matanza, “kirchnerismo nunca más”, Javier Milei encabezará este jueves desde las 18.00 el acto del desembarco libertario en La Plata, de cara a la recta final de la campaña bonaerense.
El Presidente llegará a la capital provincial acompañado por funcionarios de su gabinete, candidatos y autoridades partidarias.
La actividad servirá para impulsar la campaña de cara a las elecciones del 7 de septiembre, pero también para iniciar el proceso de los comicios legislativos nacionales, que tendrán lugar el 26 de octubre.
Según dijo Milei días atrás, en un encuentro con militantes, las votaciones venideras “podrían significar el fin del kirchnerismo". En este sentido, para La Libertad Avanza la Provincia de Buenos Aires es la madre de todas las batallas en ambas elecciones.
