Elecciones 2025: Milei recibe a Macri en Olivos buscando recomponer el vínculo
El Presidente volverá a reunirse este viernes con el mandamás del PRO en la Quinta de Olivos para continuar acercando posiciones en búsqueda de una mayor gobernabilidad, en el marco del tramo final de la campaña electoral.
El oficialismo busca recomponer el vínculo con el PRO. En este marco, luego de la primera reunión que mantuvieron esta semana, Javier Milei y Mauricio Macri se encontrarán nuevamente en la Quinta de Olivos este viernes, aunque no trascendió el horario.
“Macri es una persona que tiene mucho para aportar. Y ahora, próximamente, nos volveremos a reunir. Yo tengo una excelente relación. A veces las relaciones se enfrían, pero ahora estamos coordinando una nueva reunión”, dijo el Jefe de Estado días atrás, buscando generar un mayor acercamiento con el partido amarillo a semanas de las elecciones.
Vale destacar que Milei reconoció recientemente que tiene pensado hacer cambios en el Gabinete en los próximos meses y no descarta abrir la administración para permitir la llegada de dirigentes de otros espacios políticos, principalmente del PRO.
