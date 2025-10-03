El oficialismo busca recomponer el vínculo con el PRO. En este marco, luego de la primera reunión que mantuvieron esta semana, Javier Milei y Mauricio Macri se encontrarán nuevamente en la Quinta de Olivos este viernes, aunque no trascendió el horario.

“Macri es una persona que tiene mucho para aportar. Y ahora, próximamente, nos volveremos a reunir. Yo tengo una excelente relación. A veces las relaciones se enfrían, pero ahora estamos coordinando una nueva reunión”, dijo el Jefe de Estado días atrás, buscando generar un mayor acercamiento con el partido amarillo a semanas de las elecciones.

Vale destacar que Milei reconoció recientemente que tiene pensado hacer cambios en el Gabinete en los próximos meses y no descarta abrir la administración para permitir la llegada de dirigentes de otros espacios políticos, principalmente del PRO.

