Guillermo Montenegro no respondió al ser consultado por la prensa tras emitir el sufragio en el Instituto Stella Maris, de Mar del Plata, sobre si fue convocado para ser ministro el gobierno nacional.

“No te lo diría, pero además tiene que ver con la veda, me parece que no corresponde hablar de esas cosas hoy. Hoy estamos hablando solamente de lo que tiene que ver con la elección”, aseguró.

En cuanto a la votación mediante Boleta Única, dijo: “Es un sistema rápido, ágil, que ayuda a todo. Y creo que lo hemos vivido todos hoy, la sencillez que tiene, por eso también plantear esto, la importancia de venir. Creo que es muy importante concurrir a votar y que es muy rápido y muy fácil”.

Respecto a la participación, el jefe comuna de PRO pero aliado a La Libertad Avanza, sostuvo que “es todo medio a ojo eso que te dicen que está ocurriendo”. “Yo te diría que parece que es similar o superior al 7 de septiembre”, indicó. “Hay que esperar”, afirmó.

