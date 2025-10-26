En el artículo 125 del Código Nacional Electoral se determina que “se impondrá multa de cincuenta pesos a quinientos pesos al elector mayor de dieciocho años y menor de 70 años de edad que dejare de emitir su voto y no se justificare ante la justicia nacional electoral dentro de los sesenta días de la respectiva elección”.

Razones para poder justificar tu ausencia

si estás a más de 500 km de tu lugar de votación

tenés un problema de salud (debe estar certificado)

un motivo de fuerza mayor comprobable

Después del plazo de 60 días hábiles, el ciudadano pasa a formar parte del Registro de Infractores al Deber de Votar.

“El infractor incluido en el Registro de Infractores al Deber de Votar establecido en el artículo 18 no podrá ser designado para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección”, señala el Código Nacional Electoral.

Por otro lado en la práctica el peso de la restricción sobre la realización de trámites no se hace sentir, ya que existen casos de gente que no fue a votar y aparece como morosa pero no experimentó trabas a la hora de efectuar trámites tales como renovar el pasaporte, el DNI o el registro de conducir.

