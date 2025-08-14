La Junta Electoral bonaerense aclaró la situación que se presenta en cada elección respecto a los jóvenes, aquellos que cumplan 16 años entre esos comicios y el nacional del 26 de octubre.

Según la normativa vigente, los argentinos nativos y por opción pueden votar desde los 16 años, y los naturalizados a partir de los 18, siempre que estén debidamente inscriptos en el Registro Electoral y no se encuentren inhabilitados legalmente.

Sin embargo, como el Ejecutivo Provincial decidió no adherir al régimen de simultaneidad con las elecciones nacionales (serán el 26 de octubre), se generará una diferencia clave en el universo de votantes: quienes no hayan cumplido los 16 años al 7 de septiembre, fecha de las elecciones provinciales, no podrán votar en esa instancia, aunque sí podrán hacerlo en los comicios nacionales del 26 de octubre, si ya han alcanzado la edad requerida.

Para evitar confusiones, la Junta Electoral resolvió que estos jóvenes figuren igualmente en el padrón, pero con la leyenda: “No vota en esta elección provincial”.

La medida pretende clarificar una situación atípica, como es el desdoblamiento de los comicios para los bonaerenses. Si bien hay algunos aspectos que difieren, como la boleta que será utilizada, en algo se coincide: la utilización del mismo padrón.

