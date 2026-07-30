El gobernador bonaerense Axel Kicillof profundiza la expansión nacional del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) con un nuevo paso fuera de la provincia de Buenos Aires. En el marco de una estrategia que apunta a fortalecer su proyección política hacia las elecciones presidenciales de 2027, el espacio desembarcará este sábado 1 de agosto en Entre Ríos con un foro encabezado por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, uno de los principales colaboradores del mandatario.

Ads

La actividad, denominada "Axel es la esperanza", comenzará a las 11.00 en el Centro de Jubilados y Pensionados San Pantaleón, en la ciudad entrerriana de San José, departamento Colón. El encuentro es organizado por Patria y Futuro Entre Ríos junto al MDF y estará abierto a dirigentes políticos, organizaciones sociales, sindicales, sectores productivos y vecinos.

Durante la jornada se debatirán ejes vinculados con desarrollo productivo, federalismo, trabajo y justicia social. Desde la organización remarcaron que el foro tiene un espíritu de "apertura, inclusión y unidad" y aseguraron que no está orientado a impulsar candidaturas.

Ads

Sin embargo, dentro del Partido Justicialista de Entre Ríos existe expectativa por conocer los lineamientos del proyecto nacional que podría encabezar Kicillof de cara a los comicios de 2027. La presencia de Bianco alimenta esas especulaciones, ya que es considerado el principal estratega político del gobernador bonaerense.

Entre los dirigentes que confirmaron su participación figuran el diputado nacional Enrique Cresto, Ángel Giano, el exdiputado Marcelo Casaretto, el presidente del PJ de Paraná, Jorge "Kinoto" Vázquez, el senador Marcelo Berthet, la exintendenta de Villaguay Claudia Monjo, el exintendente de Federal Gerardo Chapino y Álvaro Gabás.

Ads

El desembarco en Entre Ríos llega pocos días después de una reunión de referentes cordobeses del MDF con Bianco en La Plata, donde analizaron la coyuntura política y expresaron su respaldo a una eventual candidatura presidencial de Kicillof.

Ese encuentro fue coordinado por el exlegislador provincial Omar Ruiz y contó con la participación del presidente comunal de Villa Ciudad Parque, Diego Ruiz; el exlegislador Eduardo Massa; el exconcejal y director del Instituto Soberanía, Julio Moyano; Eduardo Macat, del MDF Villa Carlos Paz; la exconcejala Noelia Pol; Walter Sosa, de Río Segundo, y la vicepresidenta de FORJA Córdoba, Graciela Corra.