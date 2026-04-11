La Libertad Avanza (LLA) ultima detalles para encabezar un acto en el municipio bonaerense de Suipacha, con el que buscará dar el puntapié inicial a la campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

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La organización del evento está a cargo del diputado nacional Sebastián Pareja, uno de los principales armadores del espacio en la provincia de Buenos Aires, quien impulsa una serie de recorridas territoriales con el objetivo de fortalecer la presencia libertaria y disputar el control político del territorio gobernado por Axel Kicillof.

Según indicaron fuentes de la Casa Rosada, la iniciativa apunta a mostrar “músculo militante” en territorio bonaerense mediante una “jornada de capacitación política y educativa” que convocará a dirigentes y militantes locales. El encuentro se desarrollará en el marco de la Escuela de Formación Debate y Análisis Político (EFDAP), una herramienta con la que el oficialismo busca formar cuadros y consolidar su estructura partidaria.

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El acto se llevará a cabo el próximo 25 de abril y, al igual que en 2025, tendrá como sede Suipacha. Si bien fueron invitados el presidente Javier Milei y la secretaria general Karina Milei, aún no está confirmada su presencia, ya que dependerá de sus respectivas agendas.

“Se va preparando todo sin esa confirmación, porque si no se estira mucho en el tiempo y se retrasa todo”, señalaron desde el entorno libertario, en referencia a la organización del evento.

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Pareja aspira a reunir alrededor de 2.000 personas, superando la convocatoria del año pasado, cuando participaron cerca de 1.500 asistentes. La apuesta es lograr una imagen de fuerte respaldo político en medio de la crisis de credibilidad que atraviesa el Gobierno tras el escándalo que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

De acuerdo con lo previsto, la actividad comenzará a las 9.00 y se extenderá durante toda la jornada, con la participación de referentes de los 135 municipios bonaerenses. La convocatoria está dirigida a equipos técnicos, coordinadores seccionales y distritales, además de legisladores, concejales, consejeros escolares y otros actores políticos del espacio.

Desde la organización destacaron que en 2025 más de 4.000 dirigentes fueron capacitados a través del programa “Conocer para legislar”, centrado en el funcionamiento institucional. En esta nueva etapa, en tanto, el foco estará puesto en herramientas vinculadas a la comunicación, el liderazgo y la oratoria, en línea con la estrategia de consolidación territorial de cara a los próximos desafíos electorales.