La vicegobernadora y primera candidata a diputada provincial, Verónica Magario, votó pasadas las 14 horas en la escuela primaria Nº 342 de San Justo, La Matanza.

“Lo más importante de esto es que la gente está saliendo a votar, salió tarde, debo decir que estuvo remolona a la mañana en toda la provincia de Buenos Aires, pero ya los porcentajes están siendo bastante altos, mucho mejor de lo esperado, así que en comparación a elecciones anteriores también estamos teniendo un porcentaje casi similar”, destacó Magario.

Ante la consulta de si renunciará a la vicegobernación para asumir como diputada, señaló: “Yo les pido que estoy en veda, hay cuestiones que no voy a poder responder en este momento”.

“Creo que hoy va a haber un mensaje importante en las urnas de la provincia de Buenos Aires. Lo más importante de esto es que todos sepamos leer lo que la gente nos dice y que sepamos interpretar para el bien común, que es lo que buscamos entre todos”, indicó.

