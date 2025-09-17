La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires cerró el recuento de los votos de las elecciones del 7 de septiembre en el Pasaje Dardo Rocha y, La Plata.

El organismo explicó que “clausurada la actividad en recinto, entre jueves y viernes de la semana en curso se realizará la apertura de algunas urnas sobre las que se dispuso revisión".

Luego de contestar los requerimientos, se publicarán los resultados finales en la página oficial del organismo www.juntaelectoral.gba.gov.ar

La presidenta de la JEP, Hilda Kogan, participó en la labor de recuento de la última mesa del escrutinio definitivo. La magistrada estuvo acompañada por la vicepresidenta de la Junta, Ana María Bourimborde; el vocal Eduardo Delbés, funcionarios del referido órgano y del Juzgado Federal con competencia electoral de la Provincia.

Cabe recordar que el escrutinio definitivo comenzó el sábado pasado y demandó apenas cinco días de actividad en el recinto.

Tras el cierre del conteo, que tuvo como protagonista a la Mesa 66 correspondiente a Villa Gesell, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia provincial felicitó a fiscales, apoderados, personal de la JEP, el Juzgado Federal y demás estamentos con actuación en las distintas facetas de labor, por llevar adelante “un intenso trabajo con transparencia, eficacia y a gran velocidad”.