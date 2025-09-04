El domingo 7 de septiembre, la Provincia de Buenos Aires irá a las urnas para elegir representantes legislativos y autoridades municipales. Se renovarán 46 diputados y 23 senadores bonaerenses, además de concejales y consejeros escolares en los distintos distritos.

Según el Artículo 16 de la Ley 14086, referida a las Elecciones Primarias, durante la veda que inicia el viernes a las 8.00 está prohibido emitir cualquier tipo de propaganda (televisiva, radial o gráfica) 48 horas antes de la elección. Tampoco se podrán difundir encuestas y sondeos preelectorales en esa misma franja de tiempo. Y las proyecciones sobre el resultado del comicio solo se podrán publicar o difundir después de tres horas del cierre del proceso electoral.

Además, el Artículo 134 de la Ley Electoral establece que “serán penados con arresto de uno (1) a seis (6) meses” a quienes expendan bebidas alcohólicas el día de la elección. Por ende, tanto los boliches como bares no deberán abrir sus puertas desde el domingo a las 0.00 hasta la finalización de la jornada.

