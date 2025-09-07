El intendente de Tigre, Julio Zamora, votó en las elecciones bonaerenses en el establecimiento San Isidro Delta School de la localidad de Benavídez. Durante la mañana, en la Escuela Primaria N° 54 de la misma ciudad, también ejerció su deber cívico la primera candidata a concejal en Tigre por Somos Buenos Aires, Carolina Hernandorena.

"Es una jornada muy linda donde esperamos que a las seis de la tarde podamos festejar un nuevo signo de la democracia, esto es algo muy bueno para toda la provincia de Buenos Aires", declaró Zamora.

Además, el candidato dijo: "Tenemos un punto de partida que es esta elección, todo resultado va a ser la decisión de la ciudadanía. Tenemos buenas expectativas pero con la prudencia necesaria esperando la decisión de la voluntad de los votantes. Hubo mucha discusión desde el Gobierno nacional y la Provincia de Buenos Aires, nosotros somos otra opción, una alternativa. Lo que tenemos en agenda es seguridad, salud y educación".

Estas elecciones de Buenos Aires definen quiénes serán las autoridades del Poder Legislativo de la provincia. El candidato esperará los resultados en el Club Rincón de la localidad de Rincón de Milberg.

