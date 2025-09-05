El próximo domingo 7 de septiembre, AUBASA, la empresa concesionaria de las rutas y autopistas de la provincia, liberará los peajes. La medida regirá de 6 a 19 para facilitar el acceso al voto.

“Esta medida tiene por objetivo fortalecer la democracia al garantizar que más ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto, promoviendo una participación electoral amplia y accesible”, señalaron desde la empresa.

⚠ Domingo 7/9



✅Peajes liberados en Autopista y Rutas de la Provincia de Buenos Aires durante las #Elecciones



AUBASA NO COBRARÁ peaje en ninguna de sus rutas y Autopista este domingo 7/9 de 6 a 19 hs para garantizar el derecho a voto de las y los ciudadanos

Cabe recordar que además desde Provincia se dispuso no cobrar el pasaje en el transporte público automotor y fluvial.

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires confirmó que además del 7 de septiembre, también el 26 de octubre de 2025, el servicio será gratuito.

La medida, establecida mediante la Resolución 231-MTRAGP-2025, incluye servicios urbanos, interurbanos de media y larga distancia, y el transporte fluvial del Delta del Paraná. Según explicó el ministro de Transporte, Martín Marinucci, la iniciativa busca que ningún bonaerense vea limitado su derecho al voto por dificultades de traslado: “Nuestra responsabilidad es garantizar que ningún ciudadano o ciudadana vea limitado su derecho al voto por no poder acceder al transporte. El servicio gratuito en las jornadas electorales es una herramienta fundamental para asegurar la participación democrática y la igualdad de oportunidades”.

