El Gobierno de Axel Kicillof firmó este miércoles un decreto para establecer los viáticos que van a cobrar los más de 28 mil efectivos de la Policía Bonaerense afectados al operativo de las elecciones del domingo 7 de septiembre en toda la provincia de Buenos Aires.

Ads

Cabe mencionar que el Comando Electoral Provincial, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, desplegará 34.778 efectivos: 28.778 policías bonaerenses y 6.000 miembros de fuerzas federales (Prefectura, Gendarmería y Policía Federal). Parte de ese personal custodiará los locales desde el sábado y habrá refuerzos específicos en los 35 distritos del conurbano.

De acuerdo al Decreto 2197/25, el Ministerio de Seguridad bonaerense va a pagar $75.000 en concepto de viático electoral a todo el personal policial que preste servicios efectivos en el Comando Electoral durante el sábado y el domingo.

Ads

Puede interesarte

Según la resolución publicada en el Boletín Oficial, el monto se cobrará "sin distinción de jerarquía ni escalafón".

El Comando Electoral tiene el único objetivo de garantizar la seguridad de los comicios. Esto significa que los agentes afectados deben prestar tareas “vinculadas a la preservación de la seguridad integral del acto eleccionario, incluyendo la vigilancia de locales de votación, el resguardo del orden público, la custodia de urnas y documentación electoral, y el acompañamiento de los operativos de despliegue y repliegue logístico”.

Ads

Cuánto cobrarán las autoridades de mesa

Cabe recordar que días atrás, la administración de Kicillof estableció un monto de $40.000 en concepto de viático para los electores que cumplan funciones de autoridad en las mesas receptoras de votos.

A esto se le suma un premio de otros $40.000 para las autoridades de mesa que hayan participado de las actividades de capacitación dictadas por la Junta Electoral bonaerense. De esta manera, quien sea parte de los comicios podría obtener hasta $80.000 por colaborar con el proceso.

Finalmente, quienes sean designados por la Junta Electoral como delegados en los locales de votación percibirán un viático de $120.000, siempre que cumplan efectivamente con sus responsabilidades durante los comicios.